Consumir pescado entre tres y cuatro porciones por semana es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto con el objeto de obtener todos los beneficios nutricionales que este alimento ofrece como proteínas, vitaminas, minerales esenciales y ácidos grasos omega 3.

Este alimento según refiere la Inteligencia Artificial es fácil de digerir y puede ayudar a prevenir enfermedades como la artritis reumatoide y hasta reducir los niveles de triglicéridos en la sangre. Además, proporciona energía.

¿Por qué consumir pescado?

“En octubre de 2023, la FAO y la OMS celebraron la segunda Consulta Conjunta de Expertos FAO/OMS sobre los Riesgos y Beneficios del Consumo de Pescado para analizar la nueva evidencia científica al respecto y extraer conclusiones y recomendaciones pertinentes. Las conclusiones generales del ejercicio muestran que el consumo de pescado proporciona energía, proteínas y una variedad de otros nutrientes importantes para la salud, y que existen beneficios relacionados con el consumo de pescado durante todas las etapas de la vida (embarazo, infancia y edad adulta)", apunta la OMS.

Si estás buscando opciones saludables para incluir este alimento a la dieta de la familia, te compartimos la receta de hamburguesas de atún publicada en la web de Hola. Esta es una alternativa sencilla y que seguramente le encantará a todos en casa.

¿Qué necesitas para elaborar las hamburguesa de atún con mayonesa de anchoas?

Ingredientes

- Atún (800 g)

- Cebollín (2)

- Yemas de huevo (2)

- Aceite de oliva

- Anchoas (16)

- Mayonesa (16 cucharadas)

- Panes de hamburguesa (4)

- Queso parmesano

- Tomates rosa (2)

- Rúcula (al gusto)

Preparación

1. En un bol, picar las anchoas finamente y mezclar con la mayonesa.

2. Lavar y cortar en rodajas los tomates rosa. Lavar unas hojas de rúcula.

3. Tostar el pan para hamburguesa y colocar sobre él las rodajas de tomate, la rúcula el queso parmesano y la mayonesa de anchoas.

4. Picar el atún y el cebollín cortado en trozos.

5. Mezclar bien con las yemas de huevo hasta obtener la consistencia.

6. Formar las hamburguesas de atún y cocinar a la plancha con una pizca de aceite de oliva virgen extra.

7. Disponer la hamburguesa sobre el pan con los vegetales, cerrar y servir un plato saludable.

