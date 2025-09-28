Adiós a los gérmenes: empresa española especializada en limpieza revela los trucos para desinfectar el cuarto de baño

Suscríbete a nuestros canales

El baño es uno de los salones de la casa que, junto a la cocina, deben siempre permanecer higienizados. Son habitaciones donde debemos esmerarnos en su limpieza y desinfección.

En el baño se acumulan gérmenes y bacterias en todas las esquinas, debido a los altos niveles de humedad, los cuales pueden poner en riesgo nuestra salud. Por ello, hoy les contaremos cómo limpiar y desinfectar este edén personal, con sencillos consejos.

Foto: Freepik

Guía para limpiar el baño

Para comenzar, Sanytol, empresa española especializada en productos de limpieza y desinfección para el hogar, asegura que lo recomendable es sacar todo lo movible del baño, como utensilios, envases y productos. De este modo, no solo podremos eliminar todo lo que esté caducado, sino que daremos espacio para una limpieza profunda.

Con los gabinetes vacíos podrás pasar un paño humedecido con lejía o amoníaco, rebajado con agua, y eliminar cualquier bacteria de superficies y esquinas.

Para limpiar el área de la ducha podrás crear un gel a base de vinagre blanco y jabón. Mezcla dos partes de agua con una de vinagre y otra de jabón. Rocía el producto en toda la superficie de la ducha y frota con una esponja. Deja que el producto se asiente y enjuaga con abundante agua

Si del lavamanos se trata, este suele mancharse de forma habitual. Lo ideal es limpiarlo y desinfectarlo mojando una esponja en agua oxigenada y pasar sobre la mancha. Si aún así no sale, coloca un poco de bicarbonato en el agua oxigenada hasta formar una pasta. Aplica y deja actuar antes de retirar con un paño limpio humedecido en agua.

Para Sanytol, el inodoro es el lugar del baño más propenso a tener microbios y bacterias. Para desinfectarlo, y retirar manchas amarillas de cal, deberás hacerlo con una mezcla a partes iguales de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. La espuma resultante de esta pasta será la que eliminará manchas. Aplica en todo el interior del inodoro y déjala trabajar por 10 minutos. Luego, frota y retira con agua.

