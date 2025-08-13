Ahorra mucho dinero en fertilizantes o abonos químicos en casa: solo agrega vinagre a las cáscaras de esta popular fruta y crecerán tus plantas

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es uno de los factores más perjudiciales para las plantas, dado que, se deshidratan rápido, por ello, lo ideal es que mínimo la persona las riegue una vez cada siete días, según el tipo de tallo que tenga.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Eos data, los cambios climáticos también debilitan a las plantas, puesto que, el exceso de humedad o de calor son perjudiciales para toda su estructura.

En ese contexto, en la actualidad existe una amplia gama de fertilizantes y abonos químicamente invasivos para mantener las plantas en buenas condiciones, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información reseñada en el portal web Infocampo, mezclar cáscaras de banana con vinagre blanco fortalece a las plantas, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen ambos ingredientes.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la mezcla de cáscaras de banana y vinagre en las plantas?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mezcla directamente en la tierra de la planta y luego riegue con agua, debe dejar actuar el producto durante 15 días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren las plantas.

En definitiva, implementar hábitos de cuidado para las plantas es indispensable para que se mantengan en óptimas condiciones.

Foto cortesía de: freepik

