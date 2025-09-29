Alimentos que no debes refrigerar: El por qué está en sus propiedades

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el refrigerador es indispensable para conservar muchos alimentos, hay otros que se conservan mejor a temperatura ambiente.

La razón es que pierden sus propiedades organolépticas (sabor, aroma, textura) o ven su proceso natural de maduración interrumpido al estar expuestos al frío y la humedad de la nevera.

Aquí tienes una lista de alimentos comunes que no deben guardarse en la nevera y la razón, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA):

Tomates

El frío daña su estructura interna, lo que provoca que pierdan sabor, aroma y se vuelvan harinosos. También detiene su maduración si aún están verdes.

Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente, fuera de la luz solar directa, preferiblemente en una sola capa.



Papas

Las bajas temperaturas convierten el almidón en azúcar más rápidamente. Esto resulta en una textura arenosa o granulada y un sabor más dulce que no es deseado, además de que puede aumentar la formación de acrilamida al cocinarlas.

Cómo almacenarlo correctamente: En un lugar fresco, oscuro y seco, lejos de cebollas y ajos.

Cebollas y ajos (enteros)

La humedad del refrigerador hace que se ablanden, se pongan mohosos y puedan germinar más rápido.

Cómo almacenarlo correctamente: en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Las cebollas, separadas de las papas.

Aguacates y plátanos (frutas tropicales)

El frío detiene el proceso de maduración, y en el caso del plátano, la piel se oscurece rápidamente (aunque el interior puede estar bien), y el aguacate queda duro y sin sabor.

Cómo almacenarlo correctamente: a temperatura ambiente para que maduren. Una vez maduros, puedes refrigerarlos por un par de días para prolongar su vida útil.

Pan

La nevera acelera el proceso de endurecimiento y envejecimiento del pan, haciendo que se seque y pierda su textura más rápidamente.

Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente en una bolsa de papel o de tela. Para conservarlo por más tiempo, es mejor congelarlo.

Miel

El frío acelera el proceso de cristalización, volviendo la miel sólida y difícil de usar, sin necesidad de mejorar su conservación ya que tiene propiedades antibacterianas naturales.

Cómo almacenarlo correctamente: En su envase original, bien cerrado, a temperatura ambiente.

Frutas cítricas (Naranjas, limones, mandarinas)

Las bajas temperaturas y la humedad pueden hacer que pierdan sabor y se pudran más rápido.

Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente en un frutero o cesta.

Chocolate

El frío y la humedad pueden provocar una capa blanquecina (cristalización del azúcar o la grasa) en la superficie, que altera su sabor y textura cremosa.

Cómo almacenarlo correctamente: En un lugar fresco (entre 15 y 20°C) y seco, lejos de la luz directa.

Ahora que lo sabes, deja de meter todo el mercado en el refri y conserva cada alimento de manera adecuada. Así podrás disfrutar lo que tiene para ofrecer cada uno, sin sabotear su textura, aroma y sabor.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

