Alimentos que no debes refrigerar: El por qué está en sus propiedades

Hay alimentos que se conservan mejor a temperatura ambiente.

Por Martha Rodríguez
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 09:00 am
Foto: Freepik

Aunque el refrigerador es indispensable para conservar muchos alimentos, hay otros que se conservan mejor a temperatura ambiente.

La razón es que pierden sus propiedades organolépticas (sabor, aroma, textura) o ven su proceso natural de maduración interrumpido al estar expuestos al frío y la humedad de la nevera.

Aquí tienes una lista de alimentos comunes que no deben guardarse en la nevera y la razón, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA):

Tomates
El frío daña su estructura interna, lo que provoca que pierdan sabor, aroma y se vuelvan harinosos. También detiene su maduración si aún están verdes.
Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente, fuera de la luz solar directa, preferiblemente en una sola capa.
        
Papas
Las bajas temperaturas convierten el almidón en azúcar más rápidamente. Esto resulta en una textura arenosa o granulada y un sabor más dulce que no es deseado, además de que puede aumentar la formación de acrilamida al cocinarlas.    
Cómo almacenarlo correctamente: En un lugar fresco, oscuro y seco, lejos de cebollas y ajos.

Cebollas y ajos (enteros)    
La humedad del refrigerador hace que se ablanden, se pongan mohosos y puedan germinar más rápido.    
Cómo almacenarlo correctamente: en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Las cebollas, separadas de las papas.

Aguacates y plátanos (frutas tropicales)    
El frío detiene el proceso de maduración, y en el caso del plátano, la piel se oscurece rápidamente (aunque el interior puede estar bien), y el aguacate queda duro y sin sabor.    
Cómo almacenarlo correctamente: a temperatura ambiente para que maduren. Una vez maduros, puedes refrigerarlos por un par de días para prolongar su vida útil.

Pan    
La nevera acelera el proceso de endurecimiento y envejecimiento del pan, haciendo que se seque y pierda su textura más rápidamente.    
Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente en una bolsa de papel o de tela. Para conservarlo por más tiempo, es mejor congelarlo.

Miel    
El frío acelera el proceso de cristalización, volviendo la miel sólida y difícil de usar, sin necesidad de mejorar su conservación ya que tiene propiedades antibacterianas naturales.    
Cómo almacenarlo correctamente: En su envase original, bien cerrado, a temperatura ambiente.

Frutas cítricas (Naranjas, limones, mandarinas)    
Las bajas temperaturas y la humedad pueden hacer que pierdan sabor y se pudran más rápido.    
Cómo almacenarlo correctamente: A temperatura ambiente en un frutero o cesta.

Chocolate    
El frío y la humedad pueden provocar una capa blanquecina (cristalización del azúcar o la grasa) en la superficie, que altera su sabor y textura cremosa.    
Cómo almacenarlo correctamente: En un lugar fresco (entre 15 y 20°C) y seco, lejos de la luz directa.

Ahora que lo sabes, deja de meter todo el mercado en el refri y conserva cada alimento de manera adecuada. Así podrás disfrutar lo que tiene para ofrecer cada uno, sin sabotear su textura, aroma y sabor.

 

