Almohadas con manchas amarillas: ingeniero químico dice cómo dejarlas “cómo nuevas” en tu lavadora sin dañarlas

Suscríbete a nuestros canales

En el día a día del hogar, muchas veces damos por hecho que ciertas piezas como la ropa de cama no requieren cuidados especiales más allá del lavado habitual. Sin embargo, elementos tan comunes como las almohadas pueden acumular humedad, sudor, bacterias y demás agentes que no solo afectan su apariencia, sino también su higiene.

Las manchas amarillas que aparecen con el tiempo en una almohada no solo restan valor estético: pueden ser señal de acumulación de suciedad orgánica, ácaros o microbios. Por ello, conocer buenos hábitos de limpieza y entender el tipo de equipo que usamos, como las lavadoras, es esencial para alargar la vida útil de estos objetos y mantener un entorno más saludable.

Adiós manchas amarillas

El experto Diego Fernández, ingeniero químico especializado en divulgación sobre productos de limpieza, revela un método claro para recuperar las almohadas cuando presentan manchas amarillas.

Según indica, lo primero es evitar introducirlas en cualquier lavadora sin más: las máquinas con agitador central pueden deformar o incluso romper las almohadas, mientras que los modelos de carga frontal o superior sin agitador resultan mucho más seguros para este tipo de lavado.

Foto: Freepik

¿Cómo lavarlas?

Antes de meter la almohada a lavar, propone un pretratamiento: sumergirla en remojo con agua caliente y percarbonato de sodio durante una hora. Este compuesto actúa como blanqueador, desinfectante y eliminador de olores, y además es biodegradable y no tóxico.

Continuando con el ciclo, recomienda colocar un par de almohadas juntas para equilibrar la carga, usar solo una cucharada de detergente líquido, elegir un ciclo delicado o rápido y un centrifugado de baja velocidad. Si se dispone de secadora, pueden añadirse bolas específicas o pelotas de tenis para ayudar en el secado; en caso contrario, secar en posición horizontal para evitar deformaciones.

En caso de preferir un método manual, Fernández habla de una solución de agua tibia con detergente líquido o jabón de platos, frotado con paño y luego aplicación de agua oxigenada mediante atomizador; si persisten manchas, repetir el proceso.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube