¿Te quedan pelusas al lavar la ropa? Esas pequeñas bolitas de fibra que se forman en las telas son el resultado del roce y desgaste durante el lavado y uso continuo, refiere la Inteligencia Artificial.

Estas bolitas resultan molestas y antiestéticas, razón por la cual ya se han inventado herramientas para eliminarlas y poder lucir prendas de vestir impecables.

¿Qué causa las pelusas al lavar la ropa?

Según refieren diferentes portales web, esto es consecuencia del roce constante de la prenda de vestir contra otras superficies, como otras prendas o incluso la piel. También es consecuencia del uso de lavadoras con centrifugados agresivos, de tejidos con acabado de baja resistencia, o materiales más suaves y finos, los cuales son más propensos a formar pelusas.

No te deshagas de tus prendas favoritas porque están llenas de pelusas, aprende a quitarlas e incluso prevenir su aparición.

Adiós pelusas

Entre los consejos de los expertos para evitar las pelusas al lavar la ropa destaca separar por tipo de tejido, pues algunos desprenden mucha pelusa. También se debe elegir un programa de lavado adecuado y menos agresivo para que reduzca la fricción y, por tanto, el desgaste y la formación de estas bolitas.

Además, es importante lavar las prendas por colores, lavar las prendas del revés o en bolsas, usar suavizante y finalmente, pero no menos importante, es limpiar el tambor de la lavadora antes de cargarla de nuevo.

No obstante, si ya es tarde y sacaste la ropa con pelusas, la experta en limpieza Pía Nieto, explica cómo eliminarlas y la web El Mueble comparte la información para que las pongas en práctica. Se trata de métodos fáciles y efectivos:

1. Pasa un rodillo quitapelusas o envuelve cinta de embalar alrededor de tu mano (con el lado adhesivo hacia fuera) y presiona sobre la ropa para quitar las pelusas.

2. Humedece una esponja y frota suavemente sobre la ropa.

3. Coloca en la secadora un par de paños de microfibra con la ropa llena de pelusas para que las bolitas se adhieran a los paños.

Freepik

