Borra todo rastro de virus en tu casa: estos son los mejores trucos para desinfectar tu hogar luego de un ataque de gripe o resfriado

Tener un cuadro gripal pasará por varias etapas. Cuando los síntomas más graves y fuertes cesen, lo recomendable es desinfectar las superficies de contacto dentro del hogar.

Esto se debe a que las pequeñas partículas que contienen el virus, pueden vivir por varias horas sobre diferentes superficies, deteniendo el proceso de recuperación.

En época de lluvia, es común padecer de gripe debido a los cambios de temperatura, por ello, muchos miembros de la familia pueden padecerla. Para evitar en gran medida el contagio, la higiene dentro del hogar es primordial.

Habitaciones como la cocina, cuarto y el baño, son de tránsito frecuente, aumentando el riesgo de tener gérmenes. Estos deberás desinfectarlos para eliminar el virus.

Foto: Freepik

¿Cuándo desinfectar?

Dependiendo de la superficie a desinfectar, el tiempo para hacerlo variará. Hay superficies que no deben pasar de las 24 horas para hacerlo, mientras hay otras que se deben hacer de inmediato desaparecen los síntomas.

Todo aquel elemento de contacto manual directo como controles de televisores, aires acondicionados, manillas de puertas o interruptores de luz, deberán limpiarse de inmediato. Aún estando el paciente enfermo.

Por su parte, la ropa de cama o del paciente, se puede higienizar transcurridas las 24 horas de su mejoría.

Foto: Freepik

Lugares a desinfectar luego del cuadro gripal

Baño

Lugar de uso diario y constante. Esta zona se deberá desinfectar a diario, ya que aquí están presentes los restos de las secreciones de la persona infectada. Deberás hacerlo en las partes duras y blancas del baño, como cortinas y alfombras.

Cocina

Es normal que la persona enferma busque comida o medicinas en los gabinetes de la cocina destinados ara ello. Por ello, las manillas de puertas y electrodomésticos, así como la puerta de la nevera, son esenciales a desinfectar para detener la propagación del germen.

Superficies duras

Más allá de hablar de un rincón específico del hogar a higienizar, les diremos los objetos prioritarios para hacerlo. Cosas como juguetes controles, interruptores, pomos, manijas, picaportes o llaves, son superficies donde el virus o germen puede permanecer por más de 24 horas. Solo a la espera que alguien más las toque para propagarse.

