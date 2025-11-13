Cáscara de mandarina y romero: así podrás usar esta maravillosa mezcla de dos ingredientes básicos

Suscríbete a nuestros canales

Muchas veces cuando pelamos una mandarina, lo que queda de ella (la cáscara) termina en el cubo de la basura sin pensar más allá. Sin embargo, existe una técnica sencilla y muy útil que convierte ese resto en un aliado para perfumar el hogar de forma natural: hornear las cáscaras de mandarina junto con unas ramitas de romero fresco o seco.

Al someterlas al calor, liberan sus aceites esenciales; la mandarina aporta su nota cítrica fresca y dulce, y el romero añade un matiz herbáceo profundo, y juntos crean una fragancia acogedora que puede renovar el ambiente sin necesidad de recurrir a productos comerciales con químicos.



La técnica es sencilla, ecológica y resulta perfecta para quienes buscan un hogar más saludable, perfumado de forma natural, y con un ambiente que invite al bienestar.

Fotos: eleconomista.es

Cáscara de mandarina y romero

La magia de hornear cáscaras de mandarina con romero radica en su versatilidad y efecto aromático. Al calentar ambas partes, los aceites esenciales se liberan en el aire y funcionan como ambientador natural: la mezcla es eficaz para neutralizar olores desagradables en la cocina (por ejemplo después de cocinar pescado o frituras), perfumar zonas como el baño o el salón, o simplemente generar un clima cálido y relajante en el hogar.



Es una excelente alternativa a los ambientadores tradicionales ya que no necesita aerosoles ni sustancias sintéticas: la propia mandarina y el romero hacen el trabajo. Una vez horneado, también se pueden colocar las cáscaras frías y las ramitas en un pequeño recipiente decorativo, que seguirá emanando aroma durante horas o incluso días.



La técnica se recomienda especialmente cuando se quiere renovar la “energía” de un ambiente, pues el aroma cítrico-herbal transmite sensación de frescura y limpieza.



Además, al ser tan simple, se adapta a cualquier hogar: basta con precalentar el horno a unos 120 °C, disponer las cáscaras y las ramitas de romero sobre una bandeja, y hornear durante unos 30 minutos. Si se desea que el aroma se esparza aún más rápido, se puede dejar la puerta del horno entreabierta al final.

