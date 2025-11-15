¿Cocinar las papas en 10 minutos?: consejos para cocinarlas en el microondas

Las papas son un alimento básico de la gastronomía a nivel mundial, que, además, resulta económico. Su consumo es saludable, pues aporta micronutrientes como, hierro, calcio, fósforo y vitamina C.
Además, este tubérculo tiene un contenido importante de proteínas de alto valor biológico, e incluso, se considera que aporta aproximadamente el 40% de la energía diaria requerida.
En tal sentido, incluirlas en la dieta de toda la familia no es nada descabellado, por lo que te compartimos cómo puedes cocinarlas en 10 minutos.
¿Qué necesitas para hacer papas en 10 minutos?
Una opción sencilla de realizar este tubérculo en pocos minutos consiste en prepararlas en el microondas. Este electrodoméstico no solo sirve para calentar, sino que también se puede cocinar.
En tal sentido, si vas a preparar papas y no cuentas con mucho tiempo, opta por meterlas en el microondas y para ello necesitas las papas, aceite de oliva, sal y un recipiente apropiado para meter en el artefacto.
Toma nota
Si quieres que las papas queden perfectas, lávalas muy bien, sécalas y pínchalas con un tenedor o un palillo antes de meter en el microondas. No las peles, quedarán mucho mejor.
Para que queden tiernas y jugosas, envuélvelas en papel film dándoles 3 vueltas para que se cocinen bien y no se sequen.
Otra recomendación es seleccionar las papas todas del mismo tamaño para que la cocción sea pareja. Si son papas pequeñas, coloca a cocinar durante 4 minutos a 700w de potencia, pero si son más grandes, añádele de 2 a 3 minutos más.
También puedes cortarlas en gajos, sazonarlas con especias y hierbas al gusto, y cocinar cubiertas con papel film entre 7 y 8 minutos. Esto hará que las papas queden crujientes por fuera y suaves por dentro, refiere el sitio web Hola.
