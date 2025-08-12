Con solo dos productos muy populares que siempre están en tu despensa: la milagrosa combinación para que tu ropa huela a fresco

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no lo creas, es común que luego de sacar tu ropa de la lavadora, esta salga con mal olor o, al menos, no olor a fresco y esto pude deverse a varias razones relacionadas con la acumulación de humedad, suciedad y residuos de tu electrodoméstico.

Uno de los motivos más comunes es la presencia de moho o bacterias en el tambor, la goma de la puerta o el dispensador de detergente, provocada por mantener la lavadora cerrada después de su uso. También, el uso excesivo de detergente o suavizante puede dejar residuos que atrapan malos olores.

Otra causa frecuente es lavar con agua fría de forma constante, lo que impide eliminar completamente las bacterias y la grasa de la ropa. Además, sobrecargar la lavadora dificulta un buen enjuague.

Para evitarlo, es importante limpiar periódicamente la lavadora, usar la dosis adecuada de detergente, ventilar el aparato y no dejar la ropa mojada en su interior por mucho tiempo, y hoy te decimos la mejor forma de limpiar tu lavadora con tan solo dos ingredientes.

Lavadora reluciente

Para evitar malos olores al sacar tu ropa de la lavadora, existen dos ingredientes, que todos tenemos en casa, que eliminará residuos, desodorizará y preservará su eficiencia. Nos referimos al vinagre blanco y al bicarbonato de sodio.

Solo deberás retirar cualquier residuo visible del tambor y limpia las juntas y el dispensario. Luego, espolvorea aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en el tambor vacío; este polvo alcalino ayuda a neutralizar olores y a eliminar manchas persistentes.

Acto seguido, añade una taza de vinagre blanco durante el ciclo de enjuague o directamente al tambor, para aprovechar su acción desinfectante y desincrustante.

A medida que se combinan, el vinagre y el bicarbonato generan una efervescencia suave que facilita desprender cal, residuos de detergente y moho en zonas difíciles de alcanzar. Es importante ejecutar un ciclo de lavado con agua caliente, ya que el calor intensifica la limpieza y ayuda a eliminar grasas y gérmenes con mayor eficacia.

Para completar, seca bien las juntas y deja la puerta entreabierta tras el ciclo para ventilar y prevenir la formación de nuevos olores. Si buscas un aroma más fresco, muchas recetas caseras recomiendan añadir unas gotas de aceite esencial (como lavanda o eucalipto) en el dispensario del suavizante.

