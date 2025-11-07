Efectivo y rápido: limpia el microondas sin usar productos químicos

Suscríbete a nuestros canales

El microondas se ha vuelto una herramienta imprescindible en muchos hogares, pues no solo se utiliza para calentar los alimentos, sino también para cocinar y hasta descongelar.

Este electrodoméstico muy versátil brinda muchos beneficios en el día a día, pero para ello es necesario que el mantenimiento sea el adecuado.

¿Cómo hacer uso adecuado del microondas?

Expertos señalan que la seguridad en el uso del artefacto depende en gran medida de la integridad y su limpieza. Es decir, es clave que la puerta cierre bien, que se utilicen recipientes aptos para el electrodoméstico (no metálicos ni papel de aluminio), además, que no se encuentre sucio, modificado o dañado, ya que esto podría favorecer la fuga del microondas.

Por tanto, del su buen uso y la limpieza frecuente, depende la vida útil del artefacto.

En acción

En vista de que el microondas se ensucia con facilidad, la recomendación es que luego de cada uso se limpie para evitar que se acumule suciedad, pues no solo es antiestético sino también antihigiénico.

Desde la web El Mueble se recomienda que este electrodoméstico se debe limpiar a fondo una vez por semana, “De este modo, ¡te durará más!”

¿Cómo hacerlo? Una opción es meter a hervir un bol de agua con un chorro de vinagre blanco durante 5 minutos, luego, dejar que el vapor actúe 10 minutos, y posteriormente, abrir la puerta y pasar una esponja por todas las superficies para retirar la suciedad. Deja la puerta abierta para que se seque y se ventile. Con ello no solo eliminas la suciedad, también combates los malos olores.

Otra alternativa es limpiar las paredes del artefacto con limón, esta fruta corta la grasa y elimina los desagradables olores.

Recuerda que una vez termines de hervir el agua, puedes desconectarlo para que lo limpies con más confianza sin correr riesgos.

