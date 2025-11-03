Experta en limpieza comparte la solución para eliminar el moho del baño: un secreto práctico y muy económico

Suscríbete a nuestros canales

El moho del baño es común, pues se produce por la humedad y la falta de ventilación del lugar. Generalmente, algunas zonas, muebles o accesorios se ven más afectados que otros, sin embargo, existen alternativas que ayudan a deshacerse de ello.

Entre las opciones para limpiar el mercado ofrece gran variedad de productos de marcas reconocidas comercialmente, pero si prefieres lo natural, también hay variedad de alternativas.

¿Cómo puedo eliminar el moho del baño?

El moho no solo es un problema estético, sino que puede desencadenar enfermedades, por lo que conviene prevenir su formación, y si ya se ha formado, eliminarlo rápidamente.

Para ello, es esencial ventilar el baño todos los días, además de limpiarlo con cierta periodicidad. También se debe evitar la condensación, procurando que el contraste entre la temperatura del agua y la del ambiente no sea excesiva. Por ejemplo, “puedes mantener la puerta abierta mientras te duchas. También puedes secar los azulejos, champús y demás utensilios mojados”.

En caso de que el moho ya esté instalado en tus espacios, aplica el producto seleccionado sobre el área, deja actuar algunos minutos, luego frota y aclara con suficiente agua. Finalmente, seca todas las superficies y deja que el lugar se ventile.

Práctico y económico

La experta de limpieza, Laura Giraldo señala que, el moho es uno de los problemas más persistentes del baño y para acabar con ello propone una mezcla práctica y económica. Es una solución eficaz y que solo requiere de tres ingredientes.

La receta compartida por CuerpoMente es un potente limpiador antimoho que respeta el medioambiente.

¿Qué necesitas? Una taza de agua oxigenada, media taza de jabón lavaplatos y seis cucharadas de bicarbonato de sodio.

Se mezclan los tres ingredientes y luego se aplica directamente en las zonas afectadas, se deja actuar algunos minutos y luego se retira la mezcla con abundante agua. Recuerda secar muy bien para evitar la humedad y que vuelva a crearse el ambiente propicio para el mojo.

Según la experta, este limpiador se puede utilizar en griferías, cerámicas, juntas y demás superficies con moho.

