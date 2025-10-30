IA en el aprendizaje: la Universidad de Harvard indica cómo utilizarla de forma correcta en la educación

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de la inteligencia artificial (IA) al aula está provocando un cambio profundo en la forma de enseñar y aprender: ya no se trata solo de transmitir contenido, sino de personalizar la experiencia educativa, optimizar tareas repetitivas y fomentar nuevas habilidades.

Gracias a la IA los docentes pueden adaptar los contenidos según el estilo de aprendizaje de cada alumno (algunos prefieren imágenes, otros lectura o juegos) y liberar tiempo de tareas administrativas para dedicarse más al acompañamiento.

Al mismo tiempo, los estudiantes tienen acceso a retroalimentación inmediata, materiales personalizados y actividades más motivadoras, lo que acelera su progreso.



Sin embargo, este nuevo escenario también plantea desafíos importantes: ¿cómo garantizar que todos tengan acceso equitativo? ¿cómo preservar la interacción humana, el pensamiento crítico y evitar depender únicamente de los algoritmos? ¿cómo proteger los datos personales y evitar sesgos en los sistemas de IA?

La clave está en que la tecnología se use como apoyo, no como reemplazo del docente, y que tanto estudiantes como educadores desarrollen competencias digitales, éticas y críticas.

En distintas instituciones educativas como Harvard Graduate School of Education, ya se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para diseñar materiales adaptados, evaluar conocimientos, generar recursos visuales y crear entornos de aprendizaje más lúdicos y personalizados.

Al mismo tiempo, el investigador Houman Harouni, docente de Harvard, advierte que esta tecnología puede profundizar desigualdades si no se acompaña con políticas de inclusión, ya que, aunque las herramientas estén disponibles, no todos los docentes y estudiantes cuentan con las mismas habilidades o recursos tecnológicos para aprovecharlas.

Destaca que el rol del docente no desaparece, sino que se transforma: ahora “enseñar a preguntar” se vuelve tan importante como “enseñar a responder”. Por ende, la IA está abriendo un aula más flexible, interactiva y personalizada, a su vez que la educación debe mantener su esencia humana.

Para lograrlo, tanto estudiantes como educadores deben formarse en el uso responsable, ético y crítico de la tecnología, promoviendo una enseñanza más equitativa e inclusiva.

Herramientas como ChatGPT permiten a los docentes adaptar contenidos según las necesidades individuales de cada estudiante, optimizando el tiempo y recursos disponibles. Además, la IA facilita la creación de materiales educativos interactivos y la evaluación continua del progreso estudiantil.

Sin embargo, también se plantean desafíos como la equidad en el acceso a la tecnología y la necesidad de preservar el pensamiento crítico en los estudiantes

