¿Jeans viejos? Expertos indican cómo puedes darle un segundo uso en casa al denim

El tejido de denim, el material del que están confeccionados nuestros viejos jeans, es especialmente resistente, duradero y versátil, lo cual lo convierte en una opción perfecta para transformar esas prendas que ya no usamos en objetos útiles para el hogar.

No sólo conserva bien su forma y color con el paso del tiempo, sino que también admite cortes, costuras y diferentes configuraciones sin perder su carácter funcional.

Gracias a estas propiedades, es posible convertir unos vaqueros en utensilios de uso diario, decorativos o de bricolaje, sin necesidad de invertir en materiales nuevos.

Foto: Freepik

Jean viejos y sus usos en el hogar

Expertos en el hogar presentan siete ideas creativas para dar una nueva vida a unos jeans que ya no usamos. Reutilizarlos no solo previene que terminen en la basura, sino que aprovechar un material que ya tenemos, contribuye al ahorro económico y reduce el impacto medioambiental.

El denim se transforma, así, de prenda a recurso funcional para el hogar.

- Cortar las piernas para hacer fundas de cojín o manteles individuales, aprovechando la robustez del tejido para aguantar uso frecuente.

- Usar los bolsillos o cinturilla para crear delantales o guantes de trabajo, ya que el denim tolera bien el desgaste y las tareas domésticas.

- Cortar tiras de tela para convertirlas en asas de bolsas reutilizables, lazos para plantas o incluso elementos decorativos en la jardinería.

- Combinar retales para hacer estropajos o guantes para limpieza, dado que su resistencia al roce y la textura aportan buen agarre y durabilidad.

- Aplicar la tela en agarradores para horno o para cambiar el aspecto de algún mobiliario pequeño, aprovechando su carácter robusto y lavable.

