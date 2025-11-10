La bebida que puede dañar tu salud, pero mejora tu hogar: ayuda incluso a recuperar el brillo del acero inoxidable

Suscríbete a nuestros canales

¿Está prohibida la bebida gaseosa en casa? Seguramente en muchos hogares han optado por no comprar esta bebida pues conocen que su consumo es perjudicial para la salud debido a su alto contenido de azúcar o edulcorantes artificiales. Ingerirla aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y hepáticas, además, su acidez daña el esmalte dental, provoca caries y puede afectar la salud ósea y renal, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué hacer con la bebida gaseosa?

Si ya descartaste la posibilidad de consumir esta bebida y tienes en casa, puedes incorporarla entre tus aliados de limpieza. Usar esta famosa gaseosa carbonatada como método alternativo para limpiar es efectivo por su poder anticorrosivo y removedor de sarro. Pero existen otras alternativas para usarla de manera inteligente en el hogar.

En acción

Partiendo de ello, en vez de tomarla para refrescarte, sácale provecho en las tareas domésticas, pues gracias a su ácido fosfórico, se puede usar para limpiar el óxido de objetos metálicos y el sarro de los inodoros; también ayuda a desengrasar ollas y sartenes; y hasta quitar las manchas de grasa de la ropa, siempre y cuando no sea en telas muy delicadas.

Además, sirve para limpiar los cristales de las ventanas y despegar el chicle del cabello, comparte el sitio El Español.

Incluso, esta gaseosa se puede usar como parte de la rutina de belleza, porque aporta brillo y volumen al cabello, debido a su pH ácido, el cual cierra la cutícula capilar. No obstante, no se debe abusar de su uso, pues puede dañar la fibra capilar, volviéndola más débil y quebradiza.

Te compartimos este video para que aprendas a utilizarla de manera correcta:

