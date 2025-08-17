¡No botes el agua de arroz! Tienes un tesoro en casa: descubre los milagros que puedes hacer con esta sustancia tan común al cocinar

Suscríbete a nuestros canales

El agua de arroz puede ser la salvación de tus plantas de interior, a falta de agua de lluvia. Esta agua podrá mejorar su aspecto, así como también evitar la aparición de plagas.

Es bien sabido que este líquido es beneficioso y muy usado en cosmética. Favorece tu piel y cabello. Pero lo que pocos saben es que es muy útil para regar tus plantas. Este grano está cargado de nutrientes como fósforo, potasio, calcio, hierro, zinc y carbohidratos.

Todos ellos, por estar presentes en el agua de arroz, hacen tan importante y beneficioso el riego de las plantas con este líquido, ayudándolas a fortalecerse por medio de la absorción.

Beneficios para las plantas del agua de arroz

Fotosíntesis

Los nutrientes del grano presentes en el agua del lavado favorecerán la fotosíntesis. El almidón del arroz le aportará mayor energía a la planta.

Funciones

Estas mejorarán gracias a todas las propiedades presentes en el agua, por lo que la planta la absorberá por medio de las raíces, mejorando las funciones vitales e incrementando su crecimiento.

Brillo

Al ser absorbida esta agua por sus raíces, y teniendo una planta sana, por ende, el brillo y color verde de sus hojas aumentará, haciendo de tu planta más vistosa y colorida.

Plaga

Es un gran sustituto a los fertilizantes, gracias a que las combaten el almidón presente en el arroz. Al no tener plagas o parásitos, las plantas crecerán sanas y frondosas.

¿Cómo preparar el agua de arroz?

Ya que conoces todos los beneficios que aporta el agua de arroz a tus plantas de interior, conoce cómo puedes prepararla para darle el uso correcto.

Muchos pensarán que esta agua la obtienes del lavado del arroz, pero no. Todo lo contrario. Deberás lavar el arroz para eliminar cualquier impureza presente en él, y eliminar ese gua.

Una vez el arroz limpio hay dos maneras de conseguir el agua para tus matas:

- Coloca el arroz en un envase y cubre con agua tibia. Remueve un poco y deja reposar por media hora. Transcurrido el tiempo, cuela el grano y utiliza el líquido obtenido.

- La segunda forma de conseguirla es poner a hervir al agua junto con el arroz y luego de romper el hervor, cocina unos minutos y retira del fuego. Una vez fría ya podrás utilizar el líquido

Utiliza esta mágica agua ya sea en riego, colocándola directamente sobre la tierra, o rociando sus hojas con un atomizador.

