No dañes tus aguacates por no saber guardarlos de forma correcta: estos son los trucos más eficientes para conservar esta popular fruta

Los aguacates o palta como también se conoce a esta fruta de sabor suave y exquisito, posee una consistencia tierna y cremosa que permite una combinación perfecta en gran variedad de preparaciones.

Generalmente esta fruta tiene forma de pera, aunque también puede tener forma de pepino o manzana, y su piel es verde, y el tono y la textura cambian de una variedad a otras.

En cuanto a su pulpa, es cremosa y de color verde, y recubre a la pepa o semilla marrón no comestible.

¿Cómo saber si los aguacates están maduros?

Los expertos indican que “se puede considerar que un aguacate está maduro y apto para el consumo si al sacudirlo se nota que el hueso del interior se mueve o cede levemente al presionar con nuestros dedos”, comparte Exotic Fruit Box .

Si el aguacate forma parte de tu dieta y lo compras con frecuencia, bien sea maduro o no, debes aprender a guardarlo para que se conserve en las mejores condiciones.

Toma nota

Montse Martínez, ingeniera de alimentos compartió algunos trucos para conservarlo de la mejor forma posible, refiere MSN. La experta apunta que los aguacates no deben guardarse con agua ni junto a los plátanos.

De igual manera, recomienda que cuando la fruta esté suficientemente madura, se guarde en la nevera. En caso de que esté abierto y no se consuma la totalidad, puede colocarle limón y guardar en un recipiente junto a una cebolla ya cortada. “Esto se debe a que el limón cambia el pH de la superficie del aguacate, ralentizando que se ponga negro, mientras que la cebolla libera compuestos azufrados que ayudan a retrasar su oxidación”.

