No todo debe ir al refrigerador: estos son los alimentos que pierden sus propiedades con las bajas temperaturas

Congelar los alimentos es una de las formas más efectivas de conservarlos por más tiempo. Al someterlos a bajas temperaturas, se detiene el crecimiento de bacterias y hongos, manteniendo su frescura, sabor y valor nutritivo.

Esto nos permite aprovechar mejor nuestras compras, evitar desperdicios y planificar comidas con antelación. Por ejemplo, carnes, verduras, frutas y panes pueden durar semanas o meses en el congelador sin perder calidad si se almacenan correctamente.

El refrigerador, por su parte, es nuestro aliado diario para conservar alimentos frescos que necesitamos a corto plazo. Mantiene una temperatura baja, pero no tanto como el congelador, lo que ralentiza la descomposición sin alterar la textura de los productos.

Foto: Freepik

Alimentos que no aguantan frío

Como mencionamos anteriormente, la congelación es una técnica ampliamente valorada porque prolonga la vida útil de los alimentos y frena el desarrollo de microorganismos; sin embargo, no todos los alimentos resisten bien este proceso. Algunas preparaciones sufren daños en su textura, sabor, estructura o incluso enfrentan riesgos de seguridad si se congelan incorrectamente.

En primer lugar, la congelación genera cristales de hielo que pueden romper las células de alimentos con alto contenido de agua, como frutas, verduras o algunos huevos, transformándolos en una masa blanda o acuosa al descongelarse.

Además, productos con emulsiones delicadas, como la mayonesa o salsas cremosas, suelen separarse tras la congelación, perdiendo su consistencia homogénea.

Otros, como los huevos cocidos, adoptan una textura gomosa e indeseable; el rebozado de los fritos pierde su crujiente natural al absorber humedad durante el proceso. Los lácteos, especialmente los quesos blandos o el yogur, tienden a volverse granulados o separarse, afectando gravemente su cremosidad.

Alimentos que no deben congelarse

1. Huevos crudos con cáscara: el interior se expande, la cáscara puede romperse y causar contaminación.

2. Huevos cocidos: adoptan una textura gomosa o granulada.

3. Mayonesa y salsas cremosas: la emulsión se descompone, perdiendo sabor y textura.

4. Alimentos fritos: pierden su textura crujiente al descongelarse.

5. Frutas y verduras: se vuelven blandas y pierden su firmeza original.

