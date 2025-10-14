Prácticos y efectivos: descubre estos increíbles trucos para que las frutas no se oxiden y alarguen su vida útil

Suscríbete a nuestros canales

¿Sabías que puedes alargar la vida de las frutas? Si quieres evitar que se oxiden, esto es posible y lo mejor es que no se trata de un truco de magia ni realizar complicadas técnicas de cocina.

Entre las principales recomendaciones se encuentra, guardarlas siempre en un lugar fresco. Seco y oscuro, y separadas de otras frutas que liberan gas etileno, porque esto las lleva a madurar mucho más rápido. También se recomienda lavarlas solo antes de consumirlas. En caso de las frutas ya cortadas, se deben conservar siempre en recipientes herméticos y dentro de la nevera.

¿Cómo alargar la vida de las frutas y que no se oxiden?

Las frutas pueden deteriorarse rápidamente y si no se conservan correctamente pierden los nutrientes beneficiosos para la salud. En tal sentido, La Sexta recomienda entre algunas opciones guardar siempre en recipientes herméticos y utilizar el método de remojo en agua con sal o limón, o simplemente al cortarla aplicar zumo de algún cítrico.

Trucos

Hay otros trucos que evitan que las frutas se oxiden y así alargar su vida útil. Por ejemplo, si cortas la manzana o la pera y no la comerás enseguida, introdúcelas en un recipiente con agua fría y coloca papel de cocina encima para que no entren en contacto con el aire, y se pongan feas.

También puedes disolver un poco de sal en una taza de agua y esta mezcla agregar sobre las frutas recién cortadas, añadir más agua y dejar en remojo durante unos minutos; luego escurre, enjuaga con agua fresca, seca y así evitas que se oxiden.

Otra opción que comparte el sitio Hola consiste en mezclar dos cucharaditas de miel en una taza de agua y remojar la fruta pelada y cortada durante un minuto. Con este proceso se evita que se oxiden, pues la miel tiene un compuesto que frena a la enzima que causa la oxidación.

