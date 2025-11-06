Quemar romero: un ritual para la buena suerte que también actúa como repelente de insectos

Suscríbete a nuestros canales

El romero es una planta de gran utilidad en el hogar no solo en la cocina como aromatizante o condimento, sino también se aplica en la cosmética para favorecer el crecimiento del cabello, e incluso, a nivel de la salud, por sus propiedades medicinales que ayudan a mantener el organismo saludable.

“Esta planta posee diversas proteínas, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C, E y K, además de calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, sodio, y zinc, que ayudan a controlar problemas de hipertensión, prevenir anemias, úlceras y enfermedades del hígado, favorecen la digestión, estimulan la circulación sanguínea, alivian la tos, asma y problemas respiratorios, así como también el dolor por sus propiedades antiinflamatorias, muy útiles para limpiar y cicatrizar heridas por sus propiedades anti bacterianas”.

¿Para qué sirve el romero?

Según refiere la Inteligencia Artificial, esta planta tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antibacterianas, las cuales ayudan a mejorar la memoria, la circulación y la digestión.

Pero también cuida la salud capilar, fortalece su crecimiento, y previe su caída; mientras que gracias sus propiedades antisépticas y antioxidantes beneficia la piel.

Por otra parte, colocar romero en el hogar, la oficina o el negocio, atrae la buena suerte, el éxito, la prosperidad, la abundancia, y el amor, debido a sus propiedades purificadoras y de atracción de energía positiva.

¿Por qué quemarlo?

Como indicamos, el romero sirve como amuleto para atraer la buena suerte, por lo que se recomienda ubicar la planta en puertas y ventanas, y sobre el escritorio; por ejemplo. También se puede aplicar aceite esencial de romero sobre la cama o en la habitación antes de dormir.

Otra opción es quemarlo como se hacía en la antigüedad, y el objetivo como señala Cuerpomente es renovar el aire, limpiar energías, atraer la buena suerte y dejar una sensación de frescura y bienestar.

Esta práctica tan agradable para los humanos resulta molesto para los insectos, por lo que es considerado un repelente natural. El humo no deja residuos tóxicos ni contamina el ambiente, pero mantiene alejado del lugar a moscas, mosquitos e incluso las polillas.

