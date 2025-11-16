¿Quieres un árbol de Navidad natural?: Consejos para que lleves a casa el mejor y dure toda la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca una de las fiestas más esperadas, y el árbol de Navidad es uno de los protagonistas cuando de decoración se trata. Este elemento forma parte de las tradiciones navideñas familiares más queridas, e inicia con la elección y luego con el proceso de decorado.

Si formas parte de este grupo que se reúne para escoger el árbol y ambientarlo, ya debes estar planeando el momento, por lo que te aclaramos quizás una de muchas dudas, por qué elegir un árbol de Navidad natural.

¿Por qué comprar un árbol de Navidad natural?

Comprar un árbol de Navidad natural es una opción respetuosa con el medio ambiente. Este resulta una buena opción porque ofrecen beneficios ambientales, como la absorción de carbono y la mejora de la calidad del aire; además, proporciona un aroma característico y la sensación de vitalidad y conexión con la naturaleza que un árbol artificial no puede igualar, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, si te inclinas por la frescura y el aroma, el árbol natural va a ser siempre la mejor alternativa frente al artificial.

Toma en cuenta

Para elegir el árbol natural adecuado debes tener en cuenta puntos esenciales como:

- Las ramas deben sentirse elásticas, no quebradizas.

- Evita el árbol que muestre un tronco seco o con grietas, porque esto indica que lleva demasiado tiempo cortado.

- Pide que lo sumerjan en agua antes de llevarlo a casa o que le hagan un pequeño corte en la base para facilitar la absorción, pues, aunque no se pueden replantar, se pueden mantener en un soporte con agua y así duran verdes y frondosos toda la temporada navideña.

- Trata de no dejar el árbol en el carro o expuesto al sol después de comprarlo, porque se puede comenzar a marchitar.

- Al llegar a casa coloca en el soporte y si en el vivero no cortaron la base del tronco, hazle un corte de 1 a 3 centímetros. Este paso es crucial porque permite que los vasos del árbol se abran y absorban agua de nuevo, comparte la web Cuerpo Mente.

- El árbol de Navidad natural necesita humedad constante, por lo que es crucial ponerlo en un envase y llenarlo con agua a temperatura ambiente, incluso, de ser necesario, debes comprobar diariamente el nivel de agua, porque si se seca, la base puede sellarse, dejar de absorber agua y esto provocará que las agujas se caigan antes.

- Ubica lejos de radiadores, estufas o chimeneas, e incluso de lugares con corrientes de aire caliente.

