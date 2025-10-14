Superfácil y al alcance de todos: aprende a aromatizar aceites en casa, con pocos ingredientes y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

¿Aromatizar aceites? Es posible que nunca hayas escuchado estos términos en conjunto, desconozcas el procedimiento o incluso de que se trata.

Esto es un procedimiento que consiste en infusionar un aceite con hierbas, especias u otros ingredientes para que absorba sus sabores y aromas, creando un producto culinario único, refiere la Inteligencia Artificial.

Según los expertos, es un método sencillo en el que solo se deben añadir ingredientes aromáticos al aceite y guardarlo en un recipiente hermético en un lugar oscuro.

¿Cómo aromatizar aceites?

Hacerlo en casa es superfácil y económico, y, además, solo te llevará cinco minutos realizarlo para que puedas disfrutar de una opción diferente para aderezar tus ensaladas, verduras y pastas.

Para comenzar, se recomienda usar “siempre aceites de prensado en frío y virgen extra, nunca refinados, puesto que estos procesos destruyen las propiedades de los aceites y los convierten en poco saludables”. Además, se deben usar: “frutas deshidratadas, hierbas aromáticas frescas, especias, condimentos como raíz de jengibre”, comparte el sitio web Venu Sanz Healty Chef.

Expertos señalan que hay tres tipos de procesos para aromatizar aceites: macerados, infusionados y triturados.

Los macerados, se coloca aceite y un ingrediente que aporte aroma y se deja por un tiempo en un lugar oscuro y se agita cada 2 o 3 días, hasta que las propiedades y aromas se queden en el aceite.

En cuanto a los infusionados, el aceite se calienta ligeramente junto al ingrediente aromático sin que llegue a hervir. Finalmente, los triturados, solamente se coloca el aceite y el ingrediente en un recipiente y se tritura muy bien hasta que todo se integre.

En acción

Una opción que te puede encantar la comparte Hola y se trata de un aceite de tomillo y orégano, un complemento ideal para carne o pescado.

Si deseas realizar este aceite aromatizado, utiliza hierbas frescas, y “ten cuenta que al calentarlo pierde aroma y sabor, pudiendo incluso estropearse”; en tal sentido, opta mejor por rociar un poco al final y siempre a temperatura ambiente.

Necesitas:

- ¼ litro de aceite de oliva virgen extra

- Ramitas de tomillo

- Ramitas de orégano fresco

Preparación:

1. Poner el aceite de oliva virgen extra en un frasco.

2. Introducir en él las ramitas de hierbas frescas, cerrar bien y guardar en la nevera, donde deberá conservarse.

Freepik

