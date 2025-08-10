Horóscopo del 10 de agosto: Piensa mejor antes de actuar impulsivamente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas he irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y lograr un mejor beneficio. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora, puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

LEO: En estos momentos tiene una cuadratura negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor, ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

VIRGO: Gracias a Dios tienes un sextil positivo con un Venus. Estas energías te ayudan a nivelar tus emociones y activa todo lo relacionado al amor y la pasión. Sería muy bueno si hoy organizas alguna actividad con tu pareja. De este modo, puedes disfrutar de esta energía y sacar el mejor provecho posible. Pocas veces el Universo brinda estas oportunidades para crear momentos sublimes llenos de gloria.

LIBRA: Los cambios y ajustes continúan manifestándose en tu vida, guiándote hacia resultados más alineados y satisfactorios en todos los planos. En esta etapa, cuentas con el respaldo de un trígono positivo con Urano, cuya energía impulsa el proceso de transformación de forma más ágil y menos disruptiva. Es momento de abrirte a lo nuevo y permitirte experimentar para crear desde una perspectiva renovada.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado. Hay que cuidarse mucho de lo que se habla y con quién se habla, así que pendiente. Es mejor calmarse, ser sabio y demostrar que eres una persona madura. No es el momento de especular ni hablar de más. Deberías ser más prudente con lo que dices y evitar algún escándalo. Tampoco es bueno ser partícipe de chismes ni de buscar la manera de difamar a alguien.

SAGITARIO: La Luna y el Sol se conectan de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Deberías estar agradecido con Dios, por las bondades y las bendiciones recibidas en estos momentos. Dios te bendiga.

CAPRICORNIO: Deberías relajarte lo más que puedas. Tienes una oposición con Venus y las circunstancias a nivel del amor no está muy buena que digamos. La situación puede complicarse más y debes guardar la calma para evitar violencia y discusiones estériles. Tienes que tener un alto nivel de madures y no perder el control. Hay que prevenir males mayores. Suelta la relación para volver a ser feliz.

ACUARIO: Mercurio retrógrado se encuentra en estos momentos opuesto a tu signo astrológico. Compórtate como una persona educada y honesta, para que no te veas involucrado en alguna situación complicada. Debes estar muy atento a lo que hablas y comentas. Relajarte y mantente en tu ética. No hables mal de nadie y mucho menos difames a alguna persona. Busca obtener el respecto de tu entorno.

PISCIS: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción, podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos tus niveles de vida. Es importante que vuelvas otra vez a tus rutinas espirituales, para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin