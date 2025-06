Horóscopo del 10 de junio: Es mejor prevenir que lamentar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

TAURO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna. Estas energías están bien aspectadas para ti. Debes llenarte de optimismo y equilibrar tus emociones. Reunifica tus vibraciones para que sigas adelante creciendo y desarrollándote. Es un momento especial para trabajar tu ser interno y tu conexión espiritual. Sería muy positivo si desarrollas una mejor conexión con Dios y las energías positivas del Universo.

GÉMINIS: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida para tener inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CÁNCER: Tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor, seguramente hoy vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja de alguna noche o velada amorosa y podrás entonces disfrutar de las mieles de los placeres de la vida. Deberías aprovechar planificar y organizar para disfrutar de esta energía positiva de Venus.

LEO: Quirón se hace presente y su energía te permite visualizar un poco mejor tus fallas en tu interior. Hay que agradecer muchísimo al Universo para que puedas ver de manera directa las soluciones a tus situaciones y una vez que estén bien identificadas, podrás entrar en un proceso de sanación sumamente importante para tu evolución. Es el momento de crecer y el llamado es para que tu alma regrese a su origen.

VIRGO: Hay que tener mucho cuidado en el día de hoy. Tienes una cuadratura negativa con el Sol. No son buena noticias. Es muy posible que se presenten algunas dificultades a nivel de salud. Debes evitar alguna situación difícil para que no suceda un colapso emocional. Es muy importante mantenerte alerta para evitar males mayores. Es mejor prevenir que lamentar. Despierta y mantente activo.

LIBRA: En este momento tienes una oposición negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego, verás los excelentes resultados.

ESCORPIO: Existe una oposición negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

SAGITARIO: Aquí tienes hoy un trígono positivo con Marte. Ejecuta las acciones que tienes en planificación. Tranquilo, todo saldrá de manera positiva y verás grandes beneficios en un tiempo muy corto. Debes dejar el miedo atrás y enfocarte en la energía del éxito. Este es el momento de tomar consciencia y estar más atentos a la salud física en base a la visión del futuro que tienes en tu mente.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura con Quirón, hay una reflexión importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron haber hecho daño. También es importante perdonarlos si no, perdonarte a ti mismo para que puedas avanzar, porque también tienes algo de responsabilidad por lo sucedido. No se puede evitar el compromiso. Dios no juega a los dados.



ACUARIO: En este momento existe una cuadratura con Neptuno. Te están enviando energías negativas. Te están haciendo dudar de tu proceder. Hay una confusión creando grandes indecisiones. No estás seguro de lo que estás haciendo. Esta crisis te puede traer problemas graves dentro de tu vida. Deberías estar más seguro en lo que haces y decirle al Universo que estás preparado para grandes retos.

PISCIS: Está transitando por tu signo astrológico una conjunción con el Nodo Norte. Seguramente tus acciones en estos momentos están alineadas para tener un futuro mejor. Estás viviendo tiempos históricos donde se construye un porvenir pletórico, lleno de éxitos. Existen muchas oportunidades que se plantean en estos momentos de manera positiva. Es muy bueno para ti seguir avanzando.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin