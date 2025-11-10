Horóscopo del 10 de noviembre: El Universo te está obligando a sanar

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Ahora es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano que es la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio retrógrado. Esta energía te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance, se van abrir las puertas y estarás mejor anímicamente.

TAURO: Tienes una cuadratura negativa con la Luna y debes buscar la forma de olvidar el pasado y perdonar a todas las personas, que de alguna u otra manera consideras que te han hecho daño. Tienes que liberar esas energías para poder caminar más fácil y más liviano, dejando atrás todas tus penas. El Universo te está obligando a sanar. Es una excelente oportunidad de limpiar tu alma y hacer que todo se vuelva a iniciar.

GÉMINIS: Tienes una oposición negativa con Mercurio retrógrado. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Debes estar en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Ya eres un ser con un nivel alto de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.

CÁNCER: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedes tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

LEO: La Luna en el día de hoy viene al rescate de tus emociones y te brinda una oportunidad llena de equilibrio. Excelentes energías para que puedas avanzar en este momento tan crítico. Debes darle gracias a Dios por los favores recibidos. Durante años, has esperado este momento para poder ayudar a tus familiares. Es una semana especial, llena de gloria. Se manifiesta la alegría y la celebración por alcanzar esta importante meta.

VIRGO: Deberías guardar un poco de silencio y no decir los próximos pasos que tienes pensado hacer con tu vida. Recuerda que tienes en estos momentos una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado. Sigue avanzando, pero con cautela sin especulaciones ni sobre saltos. Evita los chismes y los malos comentarios. Todo llega a su tiempo. Lo importante es tener un plan de acción para luego ejecutarlo y ajustarlo a la realidad.

LIBRA: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPIO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

SAGITARIO: Es muy importante que cultives el silencio interior y mantengas la calma en tu relación con el entorno. Mercurio retrógrado transita por tu signo y esta influencia puede generar tensiones o malos entendidos en el ámbito de la comunicación. Observa con atención cómo te estás relacionando con los demás y busca expresarte con mayor sutileza y empatía. Al suavizar tu forma de comunicarte, abrirás caminos para mejorar tu vida.

CAPRICORNIO: Saturno en este momento está haciendo un sextil positivo y te va ayudar a consolidar tus acciones. Se logra una liberación importante de energías. Ahora podrás seguir adelante con tus planes y sobre todo con la bendición de Saturno que te permite fortalecer todos tus proyectos y acciones que ya venían ejecutando. Puedes acelerar el proceso y mejorar la efectividad. Siempre es muy bueno mejorar.

ACUARIO: En estos momentos existe un sextil positivo con Mercurio retrógrado que te ayuda mucho a poder entenderte a ti mismo y a sacar mejores conclusiones de lo que estás viviendo en estos momentos y así poder relajarte un poco más, definir lo que quieres a futuro con tu vida y señalar un camino para tener una ruta de tránsito y puedas evolucionar espiritualmente.

PISCIS: No permitas que nadie te apresure ni te obligue a decidir impulsivamente. En este período, es fundamental que reflexiones sobre las acciones que estás tomando, ya que una cuadratura con Marte podría llevarte a decisiones erradas con consecuencias negativas. Lo mejor sería tomarte un descanso, relajarte y encontrar calma antes de avanzar. La claridad y la tranquilidad serán tus mejores aliadas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin