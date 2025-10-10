Horóscopo del 10 octubre: Cuida tus impulsos y enfócate

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La conexión con Dios, hay que seguirla cultivando y no puedes olvidarte de él jamás. En esta oportunidad estás conectado de manera directa a través del paso de Neptuno por tu signo astrológico. No puedes separarte del señor todo poderos. Es una lección que permanecerá a tu lado por siempre. Es muy lindo, saber que no estás solo y sentir su presencia en cada minuto de tu vida. Abre tu corazón para ser fuente de luz.

TAURO: Estás bajo la influencia de una oposición negativa con Marte, el planeta de la acción. Esta energía puede generar bloqueos, impulsividad o falta de dirección. Marte no te está apoyando ahora, por lo que es fundamental que identifiques las fallas en tu camino para poder corregirlas y obtener mejores resultados. No sigas invirtiendo tiempo en actividades que no aportan valor a tu vida. Enfócate con mayor claridad y mantente alerta.

GÉMINIS: Urano, sigue presente en tu signo astrológico, exigiéndote cambios profundos en tu vida. Su energía, no te soltará hasta que realices verdaderas transformaciones. Sabemos que no es fácil, especialmente para tu signo, que tiende a aferrarse a la zona de confort. Sin embargo, mantener un alto nivel de flexibilidad te ayudará a evitar mayores dificultades. Colabora contigo mismo y facilita los procesos que estás destinado a vivir.

CÁNCER: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil entre Venus, Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Ahora, empiezas a sentir, qué es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios, te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva, para lograr tu avance.

LEO: La Luna a través de un sextil positivo, te permite seguir adelante con una gran fuerza interior. Hay que buscar la manera que tus emociones estén totalmente equilibradas. Tu autoestima es impresionante y eso se observa a tu pasó. Te estás convirtiendo en un gran líder y eso es importante para ti y tu entorno. Existen grandes posibilidades que puedas ayudar con amor a tus familiares más cercanos.

VIRGO: Esta activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida, te deja otra vez libre, para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, Así, se lograran los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo, quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LIBRA: En este momento tiene una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estas percibiendo que no tienes ningún apoyo de tu entorno. Debes de ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPIO: Lilith, está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre, estas mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único, fin de esta acción, es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.

SAGITARIO: Existe hoy, una oposición con la Luna. Te sientes, súper dudoso de las acciones que has tomado recientemente en tu vida. Todo esto, causa un mayor grado de confusión. Debes tener más confianza en ti mismo y no dudar de tus procedimientos. Lo que tienes que hacer, es rectificar algunos errores y ajustar el plan maestro. ¡sigue adelante!

CAPRICORNIO: En estos momentos, deberías establecer un período de calma. Para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hicisteis en el pasado reciente, para saber si en verdad, estas transitando por un buen camino o si estas desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía, busca que tu mirada, se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

ACUARIO: La Luna, en el día de hoy, te sonríe y te permite estar feliz, contento y relajado por los resultados obtenidos. Después de tanto trabajo a nivel psicológico emocional, se logran grandes avances en tu vida. Has hecho todo para mejorar tu vida y ahora, el Universo, te premia con abundantes bendiciones. Todo, se inicia de nuevo para que puedas lograr esa armonía que requieres y poder avanzar de manera acelerada.

PISCIS: El Nodo Norte te está señalando el camino de tu propósito, invitándote a dejar atrás las quejas y a tomar responsabilidad por tu destino. Mira de frente y camina con determinación hacia la luz que cada mañana se revela ante ti. Ahora, la elección es tuya: puedes convertirte en un verdadero vencedor, alguien que honra los dones que el Universo ha puesto en tus manos, o quedarte estancado sin valor ni misión.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

