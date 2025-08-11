Horóscopo del 11 de agosto: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

TAURO: Hoy te encuentras en problemas con una cuadratura de Mercurio retrógrado. Es muy posible que te hayas visto envuelto en circunstancias llenas de chisme y malos entendidos con algunos familiares o en el lugar de trabajo. Hay que tener paciencia y tolerancia. No darle más espacio para que sigan hablando mal de ti sin ningún motivo y dejar las cosas claras para proteger tu honor. No permitas jamás que te difamen.

GÉMINIS: Tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Tus emociones están en total desequilibrio y te causa mucho daño. Debes calmarte y analizar mejor la situación. Hay momentos en los que piensas que tienes todo controlado y realmente no es así. Revisa tus acciones y observa los resultados que tienes para poder hacer ajustes y lograr corregir tu camino para vivir con más paz en tu corazón.

CÁNCER: En estos momentos deberías establecer un período de calma. Para poder analizar lo que estás haciendo ahora y lo que hiciste en el pasado reciente, para saber si en verdad, estás transitando por un buen camino o si estas desviado y alejado de tus objetivos. Existe una cuadratura negativa con Quirón y esta energía busca que tu mirada se enfoque en tu interior para evaluar y mejorar.

LEO: Mercurio retrógrado acaba de terminar su paso por tu signo astrológico y ahora se coloca directo para ayudarte a comunicar tus ideas y a poder lograr grandes acuerdos con las personas de tu entorno a nivel familiar. Esta energía es muy importante porque tienes la capacidad de unir entre todos ellos la fuerza para poder trabajar en conjunto. Si logras esa acción, será muy positivo que te pueda abrir puertas en el futuro.

VIRGO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

LIBRA: En este momento estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Venus, lo que puede generar tensiones en el ámbito afectivo. Es posible que surjan malentendidos o situaciones incómodas en el amor, por lo que no es recomendable entrar en discusiones con tu pareja. La energía actual no favorece la claridad emocional y cualquier confrontación podría escalar innecesariamente.

ESCORPIO: La cuadratura con el Sol está afectando tu vitalidad física y generando turbulencias emocionales que pueden desestabilizarte. Es esencial que busques espacios de calma y cultives la paz interior. Habla con Dios. Ábrele tu corazón, comparte tus inquietudes y permite que su luz te envuelva. La armonía comienza en tu interior. Pide por tu salud física, que hoy más que nunca necesita atención y cuidado. Enfócate en sanar, en resolver lo que te pesa y en recuperar tu equilibrio.

SAGITARIO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

CAPRICORNIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con el Sol, lo que puede afectar tu vitalidad y equilibrio emocional. Es crucial mantenerte alerta y no descuidar tu salud. Esta configuración planetaria tiende a disminuir tu energía positiva, pudiendo generar sensaciones de agotamiento o tristeza. Es momento de elevar tu frecuencia y soltar los procesos del pasado que te han herido. El perdón no es solo necesario: es liberador. Avanza con fe, sostenido por la fuerza divina que guía tu camino.

PISCIS: El amor propio se hace presente en tu vida. Un trígono positivo con Venus garantiza una reflexión en ti, para que logres amarte a ti mismo de manera imperante. Debes enfocarte en mejorar tu salud a través del Amor. Podrás vencer todas las dificultades, es una cuestión de amor a ti mismo y protección total de tu cuerpo físico. Es importante que te enfoques de manera efectiva para tener mejores resultados.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin