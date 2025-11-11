Horóscopo del 11 de noviembre: Todo cambio es para mejor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo con Marte y este es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Es el instante esperado para seguir adelante y para reforzar lo que has comenzado. Es el día de darle con fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida y es el tiempo indicado para desprenderse de situaciones del pasado que fueron nefastas para ti.

TAURO: Saturno en este momento está haciendo un sextil positivo y te va a ayudar a consolidar tus acciones. Se logra una liberación importante de energías. Ahora podrás seguir adelante con tus planes y sobre todo con la bendición de Saturno que te permite fortalecer todos tus proyectos y acciones que ya venías ejecutando. Puedes acelerar el proceso y mejorar la efectividad. Siempre es muy bueno mejorar.

GÉMINIS: En este momento tienes un sextil positivo con Neptuno, que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa, y permita tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Debes tomarte cinco minutos para orar y tener una charla íntima con Dios de forma fluida. Es un momento muy especial para poseer esperanza y avanzar con fuerza y sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

CÁNCER: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocando para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Tienes activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte si lo transitas o te quedas estático dónde estás, en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

LEO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio retrógrado que te ayuda mucho a poder entenderte a ti mismo a sacar mejores conclusiones de lo que estás viviendo en estos momentos y así poder relajarte un poco más. Hay que definir lo qué quieres a futuro con tu vida y poder señalar un camino para que puedas tener una ruta de tránsito y evolucionar espiritualmente.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Hoy se activa un sextil positivo con Mercurio retrógrado, la fuerza transformadora de la comunicación. Este aspecto favorece los intercambios armónicos y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas con mayor claridad e impacto. Aprovecha esta energía para dialogar con tu entorno, alcanzar acuerdos y mejorar tu estilo de vida. Comunicarte desde tu centro con autenticidad y apertura.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si puedes jugar al azar y lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: Ahora tienes un trígono positivo con Neptuno. Esta energía facilita una comunicación perfecta con él y te ayuda a vencer tus miedos más poderosos. También te da mucha fe, paz y tranquilidad para seguir adelante. Dios está contigo y tienes que ser valiente para continuar en tu proceso de sanación. Se disipan los tiempos malos y se activan los buenos tiempos. Hay que celebrar la vida.

CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos, que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Un sextil positivo con Neptuno te brinda la oportunidad de restablecer un canal directo y sagrado de comunicación con Dios. Esta energía suave y elevada favorece una conversación íntima, llena de fe, entrega y conexión espiritual profunda. Tómate al menos cinco minutos para orar, respirar con calma y abrir tu corazón. Habla con Dios desde tu verdad, sin filtros, con la certeza de que estás siendo escuchado.

PISCIS: Tienes una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado. En estos momentos no es bueno estar hablando de más. No difames a nadie y evita los chismes. Debes estar más en silencio. Deja que los demás expresen sus emociones y digan lo que ellos quieran. Pórtate de una manera más sabia y trata de no discutir con las personas de tu entorno. Eres un ser con un alto nivel de madurez y debes pasar fácilmente esta prueba.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin