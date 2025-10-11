Horóscopo del 11 octubre: tus acciones darán buenos frutos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás atravesando una oposición desafiante con el Sol. Es fundamental que te mantengas atento para no descuidar tu salud. Esta alineación puede debilitar tu energía y abrir espacio a estados emocionales densos. Es tiempo de elevar tu vibración y liberar aquellos procesos del pasado que aún te hieren. El perdón es una llave sagrada en este camino, y avanzar con la fuerza de Dios en tu corazón será esencial. Protege con amor tu bienestar físico y emocional, la verdadera sanación es desde el interior.

TAURO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto, se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith, que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo, para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

GÉMINIS: Hoy es un día especial para el amor. Tienes súper activo un trígono positivo con el Sol. Es muy interesante planificar algo en pareja para esta semana y tener alguna actividad positiva que te una más a ese ser querido. La energía Solar te bendice y te da una excelente energía para que restablezcas tu optimo nivel corporal. Sientes que eres invencible frente a cualquier obstáculo. ¡Sigue adelante!

CÁNCER: En estos momentos, tienes una cuadratura con el Sol, restando energía positiva y hay muchas posibilidades que puedas experimentar, alguna falla a nivel de salud en tu cuerpo físico y perder el equilibrio. Te invito, a prestar más atención, a tu organismo y puedas inclusive ir a visitar al médico, para hacer chequeos generales. Es importante, cambiar tratamientos o intensificar estos mismos, para que mejores tu vida.

LEO: Hay que cuidarse mucho de lo que se habla y con quién conversas. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio. No es el momento de especular ni comunicar nada negativo. Debes ser más prudente con lo que dices y evitar algún escándalo en tu entorno. Tampoco es bueno ser partícipe de chisme. Evite difamar a alguna persona. Quédate tranquilo y trata de ser más sabio y demostrar al Universo que eres otra persona.

VIRGO: El planeta Marte, se conjugan en una sola energía positiva a través de un sextil. Estás muy contento y feliz por los resultados obtenidos. Gracias a tus acciones precisas, los resultados son extraordinarios. Te felicitamos por los logros obtenidos. Debes seguir adelante y no descuidarte. Es importante, mantener el enfoque en el logro. Estas viviendo muy buenos momentos, llenos de gloria y felicidad.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesita pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda, no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: El planeta Marte, forma una conjunción poderosa en tu signo astrológico, activando intensamente tu mundo interior y conectando tu energía vital con tus emociones más profundas. Este es un momento excepcional para manifestar la fuerza de tus intenciones y comenzar a materializar tus deseos en el plano físico. Las energías están claramente a tu favor, listas para ser dirigidas con propósito.

SAGITARIO: El Universo, conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación, te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fé firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CAPRICORNIO: Una poderosa cuadratura negativa con el Sol, te está afectando la salud y tus energías. no hagas ninguna actividad que te haga un considerable desgaste físico. Hay que medir las acciones y buscar estar tranquilo para evitar males mayores. No es un buen momento para realizar algunos movimientos a nivel corporal. Es mejore relajarse y soltar lo más que se pueda para evitar que la situación se complique.

ACUARIO: Tenemos un trígono positivo con el Sol. Qué es de muchísima ayuda para mejorar la calidad de vida y sobre todo a tener un poco de espacio positivo para ti, a nivel mental psicológico, emocional, que te permite tener un mejor equilibrio. Así que, es muy bueno sacar provecho a esta posición planetaria y bendecir la ayuda de Sol en estos momentos.

PISCIS: La oposición con Venus, te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva el amor, que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse, para lograr entonces, un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

