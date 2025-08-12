Horóscopo del 12 de agosto: Es mejor evitar el conflicto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedes tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Deberías calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás, más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

TAURO: La fuerza de la Luna a través de un sextil positivo te permite tener una energía de calma y sosiego fundamental para tu vida. En días pasados, has tenido muchas tribulaciones y hoy gracias a la bendición de Dios, entras en un proceso de calma, paz y equilibrio. La situación va a mejorar y todo va a ser para el bien personal y de tus familiares. Es el momento de agradecer a Dios por los favores recibidos durante este proceso.

GÉMINIS: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.

CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser. La energía está a tu favor. Elige el rumbo que deseas transitar y hazlo con fuerza, seguridad y confianza en tu evolución

LEO: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así, poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora, no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía e impulso espiritual.

VIRGO: Te encuentras con los influjos negativos de la Luna. En esta oportunidad, la tienes en el signo opuesto y te altera todo el sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

LIBRA: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

ESCORPIO: Un poderoso trígono positivo con júpiter. Esta energía te da gran cantidad de optimismo. Te sientes perfecto y listo para obtener grandes metas. Hay que aprovechar este derroche de energías para lograr avanzar con mayor facilidad. Dios es grande y te ama. Te está dando todo su apoyo para que recuperes y puedas estar excelente. Hay que agradecer y conectarse con esta grandiosa fuerza llena de confianza.

SAGITARIO: En este momento, un trígono positivo con Quirón te envuelve con una energía profundamente sanadora. Esta influencia te permite reconocer con mayor claridad aquellas áreas de tu vida que necesitan ajustes, no desde la culpa, sino desde la conciencia y el deseo genuino de crecer. Es una oportunidad valiosa para refinar tus procesos, avanzar con mayor sabiduría y consolidar tu evolución interior.

CAPRICORNIO: Tienes que tener mucho cuidado con la salud. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Debes evitar cualquier tipo de accidente, caída o golpe. Hay que estar alerta y tienes que prestar más atención. Resguarda en todo momento la salud física para evitar males mayores en tu vida con consecuencias inimaginables. Mantente despierto y activo de manera consciente y así evitar todo lo que pueda pasar.

ACUARIO: ¡Vamos con todo! Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte, sin miedo, con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora enfócate en el futuro, en lo que se puede lograr para avanzar. Dios abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

PISCIS: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes cambiar para lograr ser un mejor ser humano más espiritual y positivo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin