Horóscopo del 12 de noviembre: Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible

ARIES: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

TAURO: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

GÉMINIS: Un poderoso sextil con Quirón se presenta en tu vida para que reflexiones profundamente sobre tus emociones. Aprovecha esta influencia para corregir aquello que necesites y mejorar tu existencia. Este es el momento ideal para seguir adelante con determinación y avanzar con fuerza. Usa tus errores como una guía para convertirte en una mejor persona cada día, porque Quirón siempre te ayuda a sanar el pasado e identificar las grandes lecciones que te ha dejado.

CÁNCER: Aunque enfrentes momentos difíciles, recuerda que todo puede superarse y vencerse en el nombre del Señor. Hoy cuentas con un trígono positivo con Venus, una bendición que te permite renovar fuerzas para seguir adelante. Posees una gran voluntad y es momento de activarte con determinación para levantarte y continuar por el sendero de la luz. Todo está a tu favor, solo se espera una reacción positiva de tu parte para alcanzar la victoria.

LEO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy, te está bendiciendo con todo su poder y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

VIRGO: Primera vez en tu vida que sientes tanta inseguridad en las acciones que debes ejecutar. Ya el Universo te está obligando a realizar la toma de decisión correcta. Todos están esperándote para ver qué haces y si pasas la prueba de manera positiva. Evalúa muy bien los pasos que debes tomar y busca como resolver. Toda esta sensación es causada por una oposición al Nodo Norte.

LIBRA: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría por un futuro mejor lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

ESCORPIO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

SAGITARIO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

CAPRICORNIO: Es momento de observar con mayor atención y caminar con paso firme. Busca la estabilidad y la tranquilidad en todo lo que hagas. Actualmente estás bajo la influencia de una oposición negativa con Júpiter, lo que puede generar exceso de confianza, decisiones impulsivas o malos entendidos. Esta configuración planetaria te advierte, no es tiempo para especulaciones ni para juegos de azar.

ACUARIO: Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno, pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin