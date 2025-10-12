Horóscopo del 12 octubre: es tiempo de llegar a acuerdos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes una cuadratura con la Luna y la situación se puede desbordar a nivel emocional es posible que recibas alguna noticia desagradable y te descompense, perdiendo el equilibrio. Deberías calmarte, porque debes permanecer estable y afrontar la situación, no puedes complicarte más allá de este proceso. Las personas que están alrededor, esperan que afrontes positivamente la situación.

TAURO: Ahora, estás bajo un sextil positivo con la Luna, un poco más optimista, tranquilo y relajado, estado que te permite, observarte a ti mismo y así poder avanzar para aflojar y estar mejor, con más equilibrio. Es una oportunidad que se te brinda en estos instantes. Dios, te ha permitido tener esa tabla de salvación en medio del mar, para que, pueda seguir sobreviviendo y logres alcanzar un mejor nivel emocional.

GÉMINIS: Definitivamente, te encuentras bajo una circunstancia bastante difícil. Tienes una cuadratura de Venus. Las situaciones en el amor son complicadas, al punto de pensar, que la única solución es terminar la relación para siempre. Parece que lo mejor es lograr una ruptura de manera civilizada. Piénsalo bien y después toma la decisión correcta de acuerdo a tu corazón y tu bienestar. Dios te bendiga.

CÁNCER: Ahora, es importante utilizar la mejor herramienta que tiene el ser humano: la comunicación. Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía, te brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo en cualquier tipo de conflicto. Debes superar las crisis existenciales que puedan estar dentro de tu entorno familiar. Una vez solucionado este percance, se van abrir las puertas y estarás mejor anímicamente.

LEO: Hay que ajustar y rectificar. La situación, no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando, no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí, existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. Seguramente, te encuentras muy afectado, al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada.

VIRGO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estas en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

LIBRA: Tu vida se alinea positivamente con Plutón a través de un trígono. El Universo, te bendice y abre tu camino. Te transformas y te convertirás en otra persona. Es muy importante que comprendas que estás viviendo momentos históricos y debes aprovechar estas energías. El tiempo ya llego y ahora debes facilitar el proceso de cambio. En caso tal, que no lo hagas, perderás esta oportunidad única e irrepetible.

ESCORPIO: Dios, te ayuda a través de un trígono positivo con la Luna y te permite nivelar tus emociones. Te aconsejamos, no te molestes ni busques la confrontación. Hay que fortalecer la energía y el enfoque en al horizonte. Proyecta tu energía hacia el futuro, buscar la manera de seguir adelante. La vida continúa y tienes que avanzar. No hay tiempo para lamentos ni mucho menos quedar atrapado en el pasado.

SAGITARIO: En estos instantes tiene una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo, te está obligando a realizar un plan de vida, para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida, para tener, inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo con Mercurio, se activa la alarma con la herramienta más importante del ser humano y la comunicación puede lograr todo en esta vida. Por supuesto, que es muy positivo tener que comunicarse y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno, sobre todo con sus beneficios en los diferentes campos de acción. Para salir victorioso en este momento, deberías transmitir tus ideas de una mejor forma.

ACUARIO: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación, no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando. No son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí, existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente, te encuentras muy afectado, al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

PISCIS: Es un día muy especial, porque tienes un trígono positivo con Marte, el planeta de la acción. El Universo, te invita a tomar decisiones importantes y activar el movimiento a través de la acción plena. En el futuro a corto plazo, mejoraras los resultados y podrás avanzar de una manera más liviana. No te puedes quedar estático. Debes moverte rápido y aprovechar el impulso que tienes ahora.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

