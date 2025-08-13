Horóscopo del 13 de agosto: Piensa mejor antes de actuar impulsivamente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

TAURO: En estos momentos tienes una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: La Luna te bendice con un sextil positivo, una energía sumamente favorable en este momento. Dios está de tu lado y te envía el apoyo necesario para equilibrar tus emociones y fortalecer tu constancia. Es tiempo de avanzar con determinación, sin detenerte. No puedes frenar tu evolución, ya has recorrido un largo tramo en tu camino de luz y ahora solo queda seguir, cueste lo que cueste.

CÁNCER: La Luna está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días en las que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación y buscar mejor la calma, para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir, es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.

LEO: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas, te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

VIRGO: Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver y se logre un mejor beneficio. Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.

LIBRA: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

ESCORPIO: El amor propio se manifiesta con fuerza en tu vida. Un trígono positivo con Venus te invita a mirar hacia dentro y reconocerte con compasión, respeto y ternura. Esta energía celestial favorece una profunda reflexión que te impulsa a amarte de forma auténtica y prioritaria. Es momento de cuidar tu salud, no solo desde lo físico, sino desde el amor que te tienes. Cada elección consciente, es una declaración de amor hacia ti mismo.

SAGITARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CAPRICORNIO: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o sea víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarte. No es el momento de hacer ninguna inversión. Espera más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No desesperes y guarda la calma. Después me lo agradecerás.

ACUARIO: Hoy puede sentirse como un día desafiante, marcado por una cuadratura tensa con Lilith. Afrontar nuestros propios errores no es tarea sencilla, es natural proyectar en los demás aquello que aún no hemos sanado. Pero cuando el espejo nos muestra nuestro reflejo, la percepción se nubla y los procesos internos se vuelven incómodos de enfrentar. Ahí nace la evasión, una forma de resistir la verdad que habita en nuestra propia historia.

PISCIS: Es momento de reconectar con tus rutinas espirituales, pues en ellas reside la clave para manifestar esa fuerza luminosa que te habita. Se ha activado un trígono positivo con Júpiter y con él, una bendición divina que abre caminos y posibilidades ante ti. Esta energía te invita a elegir con sabiduría el sendero que deseas transitar, restableciendo tu poder interior a través de la automotivación y el equilibrio.

Por Arturo Acosta