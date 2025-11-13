Horóscopo del 13 de noviembre: El futuro te pertenece

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios, por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

GÉMINIS: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

CÁNCER: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

LEO: Esta semana, un trígono armonioso con Marte activa energías extraordinarias que te invitan a moverte con coraje, enfoque y propósito. El Universo vuelve a abrir sus caminos ante ti, como un portal de luz que reconoce tu deseo de avanzar con elegancia y determinación. Tu esencia encuentra fluidez en este dinamismo cósmico. Las decisiones que tomes ahora tienen el poder de materializar cambios profundos, sembrando transformaciones que perdurarán más allá del momento.

VIRGO: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad, la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva, te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

LIBRA: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio retrógrado. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenía en conflicto anteriormente. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

ESCORPIO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizarás alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

SAGITARIO: Marte está pasando por tu signo astrológico y estás recibiendo mucha energía. Estás súper activo con gran actividad. Es el momento de acelerar el proceso de expansión y adelantar en el camino. Todo se presta para que tu evolución se haga de manera positiva y fácil. Eres un ser lleno de luz que deberías estar en las altas esferas del servicio espiritual para ayudar a miles en sus procesos de iluminación. Te estamos esperando.

CAPRICORNIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

ACUARIO: En el día de hoy conéctate con Plutón para que puedas tener el poder más grande de este planeta. Este poder radicar en tu ser interno y es hora de que te conviertas en tu propio líder espiritual para que salga de la oscuridad. Abre tus caminos con tu sabiduría suprema. Eres un ser que tiene luz en su corazón y puedes avanzar en el sendero de la espiritualidad, para alcanzar la realización personal. El llamado es para ti.

PISCIS: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin