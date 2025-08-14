Horóscopo del 14 de agosto: Suelta todo lo que no funciona en tu vida

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna está transitando por tu signo astrológico, dándote un poder transformador lleno de magia. Es una fecha que te puede permitir dejar atrás todo lo negativo y entregarlo en este momento al infinito. Suelta todo lo que no funciona en tu vida. Que se lo lleven los espíritus de bajo nivel y que jamás lo regresen a este mundo de luz. Libérate del mal.

TAURO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Deberías buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

GÉMINIS: En este momento, estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

CÁNCER: Ahora mismo, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. No estés inventando por allí a nivel espiritual.

LEO: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra, para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios, que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

VIRGO: Hoy cuentas con un sextil positivo con Venus, una energía suave y amorosa que te ayuda a equilibrar tus emociones y activar todo lo relacionado con el amor, la pasión y la conexión afectiva. El amor toca a tu puerta y esta es una oportunidad preciosa para abrirte a sentir, compartir y disfrutar. Si tienes pareja, sería ideal organizar una actividad especial juntos: una cena, una conversación profunda, un paseo bajo las estrellas.

LIBRA: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

ESCORPIO: En este instante cósmico existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. Incluso la situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutaste no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción sea buena o mala, es mejor que ninguna.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía y fuerza espiritual.

ACUARIO: En esta ocasión tienes un sextil positivo con Saturno. Existe la oportunidad de consolidar las acciones que has hecho en el pasado. Esto te permiten avanzar rápidamente en temas estructurales de tu vida. Es importante valorar lo que vives actualmente para también ajustes tu camino y busques mejores resultados. Siempre es bueno investigar para lograr la excelencia y tener una vida más activa y placentera.

PISCIS: Se activó un sextil positivo con la Luna. Hoy te estás conectando muy bien con esa energía para avanzar y crecer. Tu espíritu se siente más renovado, tranquilo y relajado. Ahora se te permite acelerar el proceso evolutivo y convertirte en otro ser, subiendo al siguiente nivel. Las experiencias recibidas durante los últimos tres años han sido muy fuertes, pero han logrado una transformación increíblemente en tu ser.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin