Horóscopo del 15 de agosto: Te encuentras con buen ánimo

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y busca la reflexión. Hay que consolidar el dominio de tu espíritu en tu cuerpo. Es el momento de rectificar y de restaurar el orden en tu vida, sin perder el rumbo ni el enfoque directo a tu meta. No inviertas tiempo en procesos o actividades que no te dan ningún beneficio. La vida es muy corta y debes fortalecer tu esencia para luego crecer y avanzar. Entras en un periodo de gran apertura.
TAURO: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir donde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo que quieres de manera concreta en la vida y entonces enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.
GÉMINIS: Urano sigue presente en tu signo astrológico exigiéndote cambios profundos en tu vida. Su energía no te soltará hasta que realices verdaderas transformaciones. Sabemos que no es fácil, especialmente para tu signo que tiende a aferrarse a la zona de confort. Sin embargo, mantener un alto nivel de flexibilidad te ayudará a evitar mayores dificultades. Colabora contigo mismo y facilita los procesos que estás destinado a vivir.
CÁNCER: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se puede manifestar energías positivas llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.
LEO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Deberías prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograrás estar firme en tus decisiones y no dudar más lo que estés haciendo.
VIRGO: Te encuentras con buen ánimo. La Luna te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entrar en contacto con tu divinidad y vuelve a realizar una conexión directa con el Universo, para que te abra los caminos de la prosperidad y abundancia. Eleva tu espíritu y lograr activar tus nuevas creaciones, más efectivas.
LIBRA: Se siente una fuerte energía positiva que te permite elevar tu nivel y así puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud.
ESCORPIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.
SAGITARIO: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.
CAPRICORNIO: Será un día muy emotivo, la gran Luna te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.
ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa, avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en momentos difíciles.
PISCIS: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin