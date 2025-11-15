Horóscopo del 15 de noviembre: Piensa mejor antes de actuar impulsivamente

ARIES: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.
TAURO: En estos momentos tiene una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.
GÉMINIS: Hoy es un día muy peligroso a nivel de salud y debes cuidarte de manera extrema. Tu cuerpo físico tiene una cuadratura negativa con Saturno. Tu estado anímico no es el más favorable y pudieras tener alguna recaída. Hay que establecer parámetros de alerta para evitar cualquier mal y situación negativa que te haga perder el equilibrio en tu vida con situaciones graves.
CÁNCER: El Sol te abraza con un trígono luminoso, infundiendo energía sanadora en cada célula de tu cuerpo. Es tiempo de reconstrucción, restaurar tu templo interior con fe y determinación. Lo más difícil ya ha quedado atrás. Ahora se abre el sendero para rediseñar tu vida desde el origen, con nuevos códigos de luz. No te aferres a lo que se desvaneció. Honra el pasado como maestro, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse.
LEO: Se activó una cuadratura negativa con Venus, lo que te invita a trabajar mejor en tus emociones y definir lo que realmente sientes por ese ser especial que te rodea. Es momento de reflexionar y preguntarte si esta persona es la adecuada para construir una vida juntos o simplemente una relación pasajera sin mayor trascendencia. Estás en una encrucijada que te paraliza, consumiendo tu tiempo valioso y distrayéndote de tu verdadero camino.
VIRGO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto, para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.
LIBRA: Tienes un poderoso trígono positivo con Plutón. Excelente momento para restablecer el orden a nivel emocional y poder tener la certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto. Debes dejar atrás el pasado y tener fuerza, firmeza y avanzar con pasos firmes dentro del sendero de luz que estás recorriendo. Aprovecha esta oportunidad para acelerar tus procesos.
ESCORPIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti, mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que debes hacer constantemente.
SAGITARIO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él. Tomate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.
CAPRICORNIO: Hoy tenemos un sextil positivo con Saturno. La energía más poderosa del sistema planetario te bendice y te da firmeza para que sigas adelante. Ahora recibes ayuda y te indican el camino que debes transitar. Adicionalmente, tienes un trígono positivo con la Luna que también te nivela emocionalmente. El Universo te da fuerza para seguir adelante y lograr grandes beneficios en el futuro inmediato.
ACUARIO: Un sextil positivo con Marte activa energías poderosas que te impulsan a avanzar con determinación y sin temores. La vida te libera nuevamente para moverte con rapidez, tal como disfrutas y conquistas tus metas de manera acelerada. Es momento de tomar acciones concretas, sobre todo en lo emocional, para propiciar mejoras reales. El Universo te pide decisiones claras y precisas donde los frutos se manifiesten sin demora.
PISCIS: En el día de hoy, tienes un trígono positivo con Venus. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todo se puede superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucho poder de voluntad y debes activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin