Horóscopo del 16 de noviembre: El amor propio florece en tu vida

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: En este momento estás bajo la influencia de un sextil positivo con Saturno, una alineación que favorece la consolidación de tus esfuerzos pasados. Esta energía te permite avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida construyendo sobre bases sólidas y conscientes. Es fundamental valorar lo que estás viviendo ahora, reconociendo tanto tus logros como las áreas que requieren ajuste. La introspección y la investigación son claves para alcanzar la excelencia.

GÉMINIS: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con el Nodo Norte. El Universo te está obligando a realizar un plan de vida para desarrollar un futuro con una visión concreta y realista. Se puede mejorar tu plan de vida, para tener inclusive mejores resultados. Hay que despertar y activar tu vida de manera acelerada para no perder el tiempo. Existen buenas oportunidades, pero hay que aprovecharlas.

CÁNCER: En estos instantes tienes un trígono positivo con Lilith. Las circunstancias empiezan a tener una mejor claridad en estos momentos. Ahora puedes ver bien todo lo que pasó y puedes detectar cuáles fueron tus errores. Hay que agradecerle a Dios que te permite tener la sabiduría de saber en qué estás fallando para poder modificar esa conducta y avanzar con más fuerza, y volver a levantarte de las cenizas para volar.

LEO: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos. Abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

VIRGO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma, pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

LIBRA: En estos momentos tienes una oposición con Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante este mes no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejore estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

ESCORPIO: En estos tiempos, Saturno tiene un trígono positivo y te brinda la oportunidad de consolidar el éxito. Los resultados que estás teniendo en estos momentos son excelentes y son el fruto de años de trabajo. Más adelante vienen tiempos mejores a los que vives en el presente. Debes dar gracias a Dios por permitir estos avances significativos en tu vida. El Universo te felicita y te apoya para seguir adelante.

SAGITARIO: Estás bajo la influencia de un trígono positivo con Quirón, el sanador herido del zodiaco, y esta energía te invita a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Es el momento perfecto para hacerte preguntas esenciales: ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados he obtenido hasta ahora? ¿Necesito hacer cambios en este momento? ¿Estoy realmente conforme con lo que tengo y con quién soy?

CAPRICORNIO: Siempre es valioso dedicar tiempo a uno mismo. La vida de vez en cuando nos invita a mirarnos internamente y reconocer nuestra esencia divina. No todo es negativo. En esta oportunidad, el amor propio florece en tu vida, manifestándose a través de un sextil positivo con Venus. Es momento de establecer límites y no entregar más de lo que realmente puedes. Prioriza tu bienestar y piensa más en ti.

ACUARIO: Debes recurrir a tu mejor herramienta para superar los obstáculos. La comunicación y el Universo te extiende su ayuda a través de Mercurio retrógrado que te favorece con un sextil positivo. Esta energía te invita a expresarte con claridad, empatía y sabiduría para alcanzar acuerdos y resolver situaciones pendientes. Recuerda que los conflictos existen para ser sanados, no para ser ignorados. No permitas que se acumulen.

PISCIS: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora el viento sopla a tu favor. El Sol te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así a este ritmo podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin