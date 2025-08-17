Horóscopo del 17 de agosto: Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna está en sextil positivo y te está ayudando infinitamente para que puedas avanzar a nivel emocional durante varios días. Tienes que adelantar lo más que puedas para que cuando Saturno llegue a tu signo, todo esté perfecto y no te encuentres en situaciones llenas de dificultades. Deberás apurarte y colocar todo al día lo antes posibles. No pierdas tiempo y prepárate para un análisis profundo en tu vida.

TAURO: Hoy te acompaña un armonioso sextil con Venus que marca el inicio de una etapa propicia para el amor y la conexión emocional. Las energías fluyen con suavidad, facilitando el entendimiento mutuo y fortaleciendo los lazos afectivos. Es un momento ideal para establecer acuerdos significativos y cimentar una relación estable, con perspectivas muy alentadoras a futuro. Evita caer en exigencias innecesarias; permite que el amor se exprese.

GÉMINIS: Todo se siente muy acelerado. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con el planeta Mercurio, que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

CÁNCER: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Deberás estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

LEO: Bendiciones para ti en este día hermoso donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

VIRGO: Tienes un sextil positivo con Venus. Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos, con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir, para que la experiencia sea más positiva.

LIBRA: Tienes una oposición negativa con Neptuno. Seguramente en estos momentos sientes que Dios está alejado de ti. Dios jamás se aleja de sus hijos. Necesitas más bien todo lo contrario, unirte más a Dios cada día y crecer en su energía. Es el momento de rectificar tu fe, al señor todo poderos, dueño de este gran Universo. Todo en esta tierra tiene un ¿Por qué? y un ¿Para qué? Debes preguntarte. ¿Qué debo aprender de esta situación?

ESCORPIO: Hoy tienes activo un poderoso trígono positivo con Venus. Es espectacular y muy buen momento para salir en pareja, para compartir y activar todo lo que es el amor en tu vida. Disfruta al máximo con tu par y en caso tal que seas soltero, debes avanzar y buscar la manera de estrechar lazos de amor con esa persona que ya sabes que podría ser especial para ti. En todos los escenarios, el amor se manifiesta y hace presente.

SAGITARIO: En estos instantes está activo un sextil positivo con Plutón. Todo tiene que ver con la conexión espiritual, esotérica y con otras dimensiones. Hay muchas posibilidades de que estés receptivo a tener contactos y comunicaciones con deidades o espíritus de otras dimensiones. Ahora los Ángeles, Querubines, Serafines y Arcángeles se conecta con tu ser de luz. Ellos quieren guiar tu camino y proteger tus pasos.

CAPRICORNIO: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor, que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

ACUARIO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativas de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo, hasta que el cielo esté más positivo para ti.

PISCIS: Hoy tienes un trígono positivo con Venus. Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos, con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir, para que la experiencia sea más positiva.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin