Horóscopo del 17 de julio: Sigue enfocado en tu futuro

ARIES: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

TAURO: Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Eres otro ser, más sabio, con mayor evolución.

GÉMINIS: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

CÁNCER: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

LEO: Las energías poderosas del planeta Mercurio retrógrado están pasando por tu signo astrológico y te están acelerando todos los procesos que estaban estancados. Se observa el avance a gran velocidad. Se aceleran las acciones y es el momento perfecto para hacerlo de la mejor manera posible. Vas a liderar a tu entorno y lo llevarás a la gloria. Nadie te puede parar y está garantizada la victoria sin ningún tropiezo. Dios está a tu favor.



VIRGO: Se siente una fuerte energía positiva que te permite elevar tu nivel para que puedas seguir avanzando. El planeta Marte te sigue ayudando y te da todo su poder. Es el momento de aprovechar esas energías y acelerar todos los procesos necesarios para continuar con tus planes y totalmente enfocado. No mires el pasado y enfócate para tener excelentes resultados, así se va a cambiar tu realidad con buena actitud que es muy valiosa para ti.

LIBRA: Oposición con la Luna y es un día muy complicado para ti a nivel emocional. Te sientes súper contrariado y con una mezcla fuerte de alteraciones. No estás seguro de lo que haces y debes definir lo que en verdad quieres en la vida y requieres para sentir esa paz interior que tanto necesitas. Hay que entender que lo que vives hoy, no es permanente y que esta crisis es pasajera. Ya en pocos días, estarás tranquilo.

ESCORPIO: Lilith se encuentra en conjunción con tu signo astrológico ofreciéndote una poderosa oportunidad para mirar de frente tu sombra y reconocer aquellas emociones densas que aún habitan en tu interior. Este tránsito no es fácil, pero sí profundamente revelador. Al transformar esos procesos oscuros del alma puedes dar un salto evolutivo hacia una vida más consciente y plena. Es momento de optimizar tu estilo de vida.

SAGITARIO: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CAPRICORNIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

ACUARIO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil, lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar, pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.



PISCIS: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más, que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que verdaderamente eres. Tu siempre tienes la elección.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin