Horóscopo del 17 de marzo: Es el tiempo de compartir

ARIES: Las energías poderosas del planeta Mercurio retrógrado están pasando por tu signo astrología y te están acelerando todos los procesos que estaban estancados. Se observa el avance a gran velocidad. Se aceleran las acciones y es el momento perfecto para hacerlo de la mejor manera posible. Vas a liderar a tu entorno y lo llevaras a la gloria. Nadie te puede parar y está garantizada la victoria sin ningún tropiezo. Dios está a tu favor.

TAURO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que tú puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

GÉMINIS: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y de la abundancia. Esperamos que no desperdicies esta energía y ahora puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avance. Es importante que te conectes con el agradecimiento y así puedas lograr un mejor flujo de energía para también tener mejores resultados y lograr las metas.

CÁNCER: Tu planeta regente, la Luna, te está bendiciendo con un trígono positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso, para así mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales, llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

LEO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

VIRGO: Se presenta un sextil positivo con la Luna. El Universo te abre las puertas. Préstale más atención a lo que sientes y busca dentro de ti más armonía para volver a tu camino de gloria. Es importante que despiertes y te actives de manera positiva para mejorar tu vida, con un nuevo plan de trabajo interno y convertirte en un mejor ser humano, repleto de bondades.



LIBRA: En este período, tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure, ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

ESCORPIO: Estás influenciado por la Luna creciente y adicionalmente tienes un sextil positivo con el Sol. Las dos luminarias más importantes del sistema planetario te bendicen. Ahora tienes el apoyo y la energía positiva para que sigas desarrollándote de manera excelente. Todo se transformó para bien. Debes agradecer al Universo por esta apertura efectiva en tu vida. Los avances serán más fáciles y sólidos

SAGITARIO: Hoy es un día excelente para resolver cualquier conflicto. Está activo un trígono positivo con el planeta Mercurio retrógrado, que es una herramienta poderosa de la comunicación. Esta energía está a tu favor y te permite avanzar con ella para solucionar cualquier situación que amerite el diálogo. Es mejor dejar atrás situaciones que no tienen ninguna importancia y que generan conflicto. Suelta, perdona, libera y avanza de manera más positiva.



CAPRICORNIO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y así cerrar ciclos más fácilmente.

ACUARIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.



PISCIS: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. Busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño, para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Siegue adelante y disfruta para crear días especiales e inolvidables.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin