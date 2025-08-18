Horóscopo del 18 de agosto: El silencio evita grandes problemas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir que es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

TAURO: Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no deberías comunicar a los demás. Se activó una poderosa cuadratura negativa con Mercurio. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.

GÉMINIS: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con tu ser interno, renovando tus energías positivas y dándote mucho optimismo. Tu corazón es noble y fuerte. Tienes mucha experiencia en batallas, donde te llenaste de gloria. Ya has demostrado que eres un ser especial y ahora mereces la victoria. Ya pasó lo más difícil y viene lo mejor.

CÁNCER: La maravillosa Luna está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado, donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

LEO: Tienes que seguir avanzando con la ayuda del planeta Saturno, que te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a dar pasos firmes y muy sólidos. El futuro se está haciendo hoy y tienes que estar consciente de eso para que estés alerta y evites los errores. Sabemos que estás activo y en movimiento, pero debes seguir aprovechando estas influencias positivas, tienes que dar lo mejor de ti.

VIRGO: Estás disfrutando de la buena energía de la Luna en sextil positivo. Estás siempre buscando la manera de avanzar y estar bien en total ética con el Universo. Ahora tienes el resplandor de todas las energías positivas de otras dimensiones y es el momento de avanzar con fuerza para alcanzar tu meta de manera más rápida. Debes seguir con mucho amor a tu alma, para que puedas ver los mejores resultados en la vida.

LIBRA: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mente por años.

ESCORPIO: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más, que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que verdaderamente eres. Tu siempre tienes la elección.

SAGITARIO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos, para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva, para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios.

Por Arturo Acosta

