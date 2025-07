Horóscopo del 18 de julio: En estos momentos tienes que cuidarte muchísimo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio retrógrado a través de un trígono positivo espectacular. Estás viviendo de manera acelerada, gracias a Dios que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se pueden manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter, que también está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.



LEO: La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.



VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importantes.

LIBRA: En este momento tienes una oposición con Neptuno. Deberías cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permite seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios es imposible el avance.

ESCORPIO: Se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria.

SAGITARIO: En estos momentos tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una oposición negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.



CAPRICORNIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Plutón ha estado presente en tu vida desde hace tiempo, ejerciendo una influencia profunda y constante. Hoy puedes aprovechar esa energía de cambio y transformación para impulsar decisiones radicales y positivas. Sientes una fuerza interior renovada, acompañada de determinación y voluntad. Es el momento de materializar lo que has venido planeando, porque las condiciones son propicias.



PISCIS: Alerta máxima, se activó una cuadratura negativa con Venus. Las circunstancias se están complicando a nivel amoroso. Estás a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes. Lo más sano es separarse para evitar males mayores que te puedan llevar a tener más consecuencias difíciles en el futuro. Es importante lograr la independencia y cerrar ciclos de la mejor manera posible.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin