Horóscopo del 18 de octubre: Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas

ARIES: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

TAURO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión profunda con Dios y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

GÉMINIS: Estás recibiendo una ola de energía buena por parte del Sol que está en trígono positivo. Esta poderosa influencia te ayuda a dinamizar todos los aspectos de tu vida. Ahora es más fácil llegar a tus metas. Estás viviendo momentos históricos que recordarás en los próximos años. Los avances serán significativos y se aceleran todos los procesos para establecerte de manera excelente en tu camino.

CÁNCER: Una poderosa cuadratura negativa con la Luna te está haciendo mucho daño y seguramente seguirán ocasionando dificultades a nivel sentimental. Te sientes muy triste, pero la vida es así, cuando no queremos afrontar nuestra realidad y pretendemos que los demás tomen decisiones por uno. Debes asegurarte que puedas decidir por ti y así lograr ser el responsable total de tu presente y futuro.

LEO: Estás bajo las influencias negativas con una cuadratura con Mercurio que a su vez está retrógrado frenando todo a su paso, y colocando obstáculos en tu camino. Debes guardar silencio y evitar hablar de más. Es importante que todo lo que se comunique se haga de manera directa. No hay que adornar ninguna conversación porque se puede prestar a malos entendidos. Evita los chismes de los demás.

VIRGO: Comienza con fuerza y apoyo de un sextil positivo con Lilith. Se activa en tu vida las transformaciones más intensas que puedas vivir. Es el momento de ver tus errores y presenciar tus fallas, para luego poder corregirlas y mejorar internamente. Sabemos que puedes tener una vida superior y depende de ti cómo manejes la crisis que vives en el presente. Tienes posibilidades fuertes de tener un mejor futuro.

LIBRA: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo de tu entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPIO: No abuses de la energía positiva de la Luna. En estos momentos, te están ayudando con un sextil. Estás en procesos de vivir experiencias fuertes a nivel emocional. La vida te pide una paz interna. Hay que buscar el equilibrio y así mantener una armonía. Es mejor disfrutar con responsabilidad. Ya es hora de estar más en calma y resolver los problemas que realmente importan en tu vida para así poder seguir adelante.

SAGITARIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CAPRICORNIO: Todo está saliendo mal, ahora tienes algunos tropiezos y se están complicando algunos temas. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el Sol. Ahora mismo hay que resguardar tu cuerpo físico y estar pendiente de la salud. Deberías visitar al médico y hacer un chequeo genera para evitar males mayores. Es muy bueno si inicias un nuevo sistema de alimentación para buscar un equilibrio y rescatar tu bienestar.

ACUARIO: Existe una cuadratura con Marte, es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida, de analizar y rectificar.

PISCIS: Tienes un trígono positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo te da un excelente respaldo y responde de manera positiva, al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin