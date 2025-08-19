Horóscopo del 19 de agosto: Las circunstancias se están complicado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

TAURO: Se activó una poderosa una cuadratura negativa con Mercurio. Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no deberías comunicar a los demás. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.

GÉMINIS: Aquí tienes hoy un trígono positivo con Marte. Ejecuta las acciones que tienes en planificación. Tranquilo, todo saldrá de manera positiva y verás grandes beneficios en un tiempo muy corto. Debes dejar el miedo atrás y enfocarte solo en la energía del éxito. Este es el momento de tomar consciencia, estar más atentos a la salud física y a tu nivel de energía en base a la visión del futuro que tienes en tu mente.

CÁNCER: Siguen los cambios el Nodo Norte, pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.

LEO: El cielo te ofrece una conexión sutil y poderosa, un trígono positivo con Neptuno que te permite abrir tu corazón y conversar con Dios desde lo más profundo de tu ser. Dedica al menos cinco minutos a sentarte en silencio, cerrar los ojos y hablarle con sinceridad. Exprésale tus preocupaciones, tus emociones, dudas y anhelos más íntimos. Este tránsito favorece la sanación espiritual y emocional.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes, será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

ESCORPIO: Todo se puede complicar porque tienes activa una cuadratura con Mercurio. Seguramente pasarás momentos difíciles por estar hablando de más. Trata de guardar silencio, no hables mal de algunas personas. Evita comentarios negativos y evadir los chismes. Tienes que tener muchísimo cuidado cómo te expresas, cómo hablas, cómo lo dices. Debes cuidar tu imagen y cuidar tus actitudes. No hables mal de nadie.

SAGITARIO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversa con él. Tomate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. En el futuro, recordarás estos días como especiales y muy sutiles para crecer.

CAPRICORNIO: Ahora mismo tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el pasado y libérate.

ACUARIO: El Universo vuelve a abrirte senderos de avance, permitiéndote moverte con agilidad y firmeza, como tanto disfrutas. Durante la semana un trígono armonioso con Marte potencia energías extraordinarias que te impulsan a actuar con coraje y enfoque. Este dinamismo favorece logros rápidos y eficaces, invitándote a tomar decisiones con seguridad. Es momento de materializar cambios profundos.

PISCIS: El Nodo Norte se manifiesta en tu vida y busca la manera de indicarte un nuevo rumbo más seguro, para que puedas pisar firme y evites errores en tu sendero de luz. El Universo te indica que deberías tener un nuevo plan de vida para ser desarrollado en los próximos años. Tómate un tiempo para ti y busca la manera de visualizarte en el futuro. Dios te ayuda a realizar estos cambios, pero debes aprovechar esas buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin