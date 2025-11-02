Horóscopo del 2 de noviembre: Es un momento ideal para avanzar

ARIES: La Luna está transitando por tu signo astrológico y le trae paz, tranquilidad y serenidad a tu vida. Ahora se te permite tener estos momentos de armonía interior para seguir adelante, creciendo y caminando para recargar energías positivas a nivel espiritual. Así la evolución está garantizada y se manifiesta en tus acciones llenas de amor para todos en tu entorno. Sigue adelante desarrollando una elevada vibración.
TAURO: El Sol se coloca frente a ti, activando una oposición que puede debilitar tu energía vital y abrir grietas emocionales que requieren atención. Este tránsito no es castigo, sino espejo que refleja lo que aún no ha sido sanado, lo que pide ser liberado. No bajes la guardia. Tu salud física y emocional necesita cuidado consciente. Reconoce los procesos del pasado que te hirieron, pero no los arrastres más. El perdón es la llave que abre la puerta del renacimiento.
GÉMINIS: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.
CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.
LEO: Hoy tienes un poderoso sextil positivo con Venus. El planeta del amor seguramente te bendice y te permite vivir momentos especiales en el amor. Podrás compartir con tu pareja al máximo en una noche especial donde se desborden los placeres de la vida. Debes aprovechar y organizar algo especial para disfrutar esta energía positiva de Venus. El amor está presente en tu vida y espero lo valores.
VIRGO: Estás atravesando una oposición con el Nodo Norte, lo que te sitúa en un proceso de gran confusión e incertidumbre. Todos los caminos parecen abrirse al mismo tiempo, y elegir uno no es tarea fácil. Esta encrucijada puede sentirse abrumadora, pero también es profundamente significativa. Lo que decidas ahora marcará un antes y un después en tu vida. Estás frente a un momento trascendental en tu evolución personal y espiritual.
LIBRA: En este momento tienes una oposición con la Luna, esto es un factor que no te beneficia en nada, porque te opaca, desenfoca y sencillamente hace que pierdas el rumbo directo que ya venías trabajando. Se complica un poco tu caminar por el sendero de la luz de donde debes volver otra vez a retomar con fuerza tu transitar. Evita una caída innecesaria donde podrías perder un valioso tiempo.
ESCORPIO: Lilith se encuentra en conjunción con tu signo astrológico, ofreciéndote una poderosa oportunidad para mirar de frente tu sombra y reconocer aquellas emociones densas que aún habitan en tu interior. Este tránsito no es fácil, pero sí profundamente revelador. Al transformar esos procesos oscuros del alma, puedes dar un salto evolutivo hacia una vida más consciente y plena. Es momento de optimizar tu estilo de vida.
SAGITARIO: Estás bajo la influencia de un trígono positivo con Quirón, el sanador herido del zodiaco, y esta energía te invita a mirar hacia adentro con honestidad y compasión. Es el momento perfecto para hacerte preguntas esenciales: ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados he obtenido hasta ahora? ¿Necesito hacer cambios en este momento? ¿Estoy realmente conforme con lo que tengo y con quién soy?
CAPRICORNIO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de qué quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.
ACUARIO: Ahora estás bajo un sextil positivo con la Luna, un poco más optimista, tranquilo y relajado, estado que te permite observarte a ti mismo y así poder avanzar para aflojar y estar mejor, con más equilibrio. Es una oportunidad que se te brinda en estos instantes. Dios te ha permitido tener esa tabla de salvación en medio del mar, para que puedas seguir sobreviviendo y logres alcanzar un mejor nivel emocional.
PISCIS: Siguen los cambios el Nodo Norte, pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quien debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin