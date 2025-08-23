Horóscopo del 23 de agosto: Tu estado de ánimo está muy afectado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se activó una conjunción con Saturno que está transitando en tu signo astrológico. Las emociones se cristalizan y te hacen un daño terrible en el sistema nervioso y en tu salud de manera general. Saturno, en estos momentos muy fuerte, buscando la manera de desestabilizarte lo más que puedas. La Luna viene a salvarte y a protegerte por los próximos dos días. No debes bajar la guardia.

TAURO: Hoy te encuentras bajo las influencias positivas en un sextil con el Nodo Norte. El Universo te pide una definición de que lo que quieres en la vida, para que se pueda manifestar en el futuro. Es muy importante que tengas una visión concreta de tu futuro. Es un buen momento para avanzar y para crear una nueva realidad en base al presente. Estás en un proceso de renacimiento y es espectacular el volver a iniciar todo.

GÉMINIS: No es un día muy positivo. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y no te sientes bien. Tu estado de ánimo está muy bajo y debes hacer una mirada atrás y ver todo lo que has superado en esta vida. Es el momento de entender que eres un guerrero y has ganado muchas batallas. No te olvides de tu gran fuerza espiritual. Eres un vencedor y debes superar este mal día. Sigue adelante y jamás pares de caminar en el sendero de la luz.

CÁNCER: Estás disfrutando de un sextil positivo con la Luna. Esta poderosa energía te ayuda a nivelar tus emociones y te permite vivir momentos positivos. Gracias a Dios estás entrando en un proceso excelente que te da la oportunidad de establecerte. Ahora se podrá ver mejor el futuro y también definir mejor las metas que se puedan alcanzar. El Universo te sigue brindando alternativas para que tu vida mejore.

LEO: Sabemos que ha sido muy fuerte para ti llevar a cabo muchos cambios. Pero, aun así, lo has logrado y has soportado los embates de la oposición con Plutón. Esta energía planetaria es muy fuerte y viene a destruirlo todo. Seguramente has dejado atrás muchos elementos a los cuales estabas apegado. Para salir de estas fuerzas plutonianas, se recomienda ser lo más flexible posible y actuar como tu propio líder.

VIRGO: ¡Feliz cumpleaños! El Sol acaba de entrar en tu signo astrológico y vivirás un mes lleno de buena vibra. Dios te bendice y te da un gran impulso para renovar todas tus energías y volver a la carga durante un año completo. El día de tu cumpleaños, deberás conectarte con tu esencia y Dios, para recoger la mayor cantidad de bendiciones por parte del Universo. Dios te bendiga y te siga abriendo los caminos de prosperidad y abundancia.

LIBRA: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. En estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto, para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios.

ESCORPIO: Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros. Lilith hace una pausa en tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar.

SAGITARIO: Está activo un sextil positivo con Marte. Excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Así se logran los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

CAPRICORNIO: Excelente momento para activar tu sexualidad. Gracias a un trígono positivo con la Luna que está pasando por el signo. Tienes grandes oportunidades para disfrutar de los placeres de la vida. Trata de organizar alguna actividad con tu pareja para luego terminar sumergido en las pasiones más poderosas del planeta. El amor se hace presente en tu vida y entrégate con confianza y aprovecha esta ocasión única.

ACUARIO: El paso del planeta Plutón por tu signo no ha sido fácil. Solo sucede cada 248 años y ahora te toco a ti ser protagonista de esta gran transformación de la humanidad. Eres el signo que establece el caos para volver a tener un orden en el futuro. Para comenzar, hay que derrumbar y eliminar todo. Pronto termina este proceso y quedará solo la reconstrucción de la sociedad y por ende de todo el sistema social en cual vivimos.

PISCIS: Tienes una oposición con la Luna. Anímicamente no te sientes bien y podrías estar muy triste. Hay que evitar llegar a estar en un estado depresivo. Mucho cuidado por favor. Por suerte, estas energías negativas son pasajeras y estarás mejor en muy poco tiempo. Hay días buenos y días malos. Es normal y debes asimilarlo de esta manera. Solo debes activar tu mejor actitud y seguir delante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin