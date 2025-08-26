Horóscopo del 26 de agosto: Debes enfocarte mejor y estar más atento

ARIES: En este momento tienes una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.
TAURO: Todo se puede complicar porque tienes activa una cuadratura con Mercurio. Seguramente pasarás momentos difíciles por estar hablando de más. Trata de guardar silencio, no hables mal de algunas personas. Evita comentarios negativos y evade los chismes. Tienes que tener muchísimo cuidado cómo te expresas, cómo hablas, cómo lo dices. Debes cuidar tu imagen y cuidar tus actitudes. No hables mal de nadie.
GÉMINIS: Todo se siente muy acelerado. Es que estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.
CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter, que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime, para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.
LEO: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo, que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.
VIRGO: Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Júpiter. Estas energías te ayudan y te impregnan de optimismo para que puedas volver a resolver, y lograr un mejor beneficio. Gracias a Dios no todo es negativo y el Universo te brinda una oportunidad generosa para que sigas adelante y te levantes del piso e inicies tu caminar. Todo puede cambiar rápido y debes estar atento a las oportunidades.
LIBRA: Tienes en estos momentos una oposición negativa con Quirón. Los resultados hasta ahora no son los más positivos y te sientes afectado negativamente por ver el desastre que tienes de vida. Debes realizar cambios fuertes y rápidos para tener otros resultados de manera inmediata. Todavía estás a tiempo y tu vida apenas se inicia. Se abren nuevas oportunidades y ahora hay que definir.
ESCORPIO: Te felicitamos por estar hoy con gran alegría y buen ánimo. El planeta Júpiter te bendice y te da sus mejores energías con un trígono positivo. Estás bien emocionalmente y con un excelente estado de optimismo. Es cuestión de tiempo en que vuelvas a tener un éxito sostenido con fuerza que permanezca durante toda tu vida. Si deseas llegar a la cima, debes mantener el enfoque y así lograr permanecer en la gloria.
SAGITARIO: Es el momento de establecer las bases para todo lo que viene en los próximos siete años. Tienes en este instante activo un trígono positivo con Saturno. Esta energía es sumamente excelente para mirar el futuro cercano y comprender lo que quieres hacer. Visualízate en el tiempo y analiza, si eso es lo que en verdad deseas realizar, para luego iniciar un proceso de establecer las estrategias para alcanzar esas metas.
CAPRICORNIO: El Sol te abraza con un trígono luminoso, infundiendo energía sanadora en cada célula de tu cuerpo. Es tiempo de reconstrucción, restaurar tu templo interior con fe y determinación. Lo más difícil ya ha quedado atrás. Ahora se abre el sendero para rediseñar tu vida desde el origen, con nuevos códigos de luz. No te aferres a lo que se desvaneció. Honra el pasado como maestro, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse.
ACUARIO: Está activo un trígono positivo con Marte y llegan energías extraordinarias para avanzar con determinación y sin temor. La vida vuelve a abrirte el camino, liberándote para que te muevas con rapidez y decisión, tal como a ti te gusta. Es momento de tomar acciones concretas, especialmente en el plano emocional, para generar cambios reales y duraderos. Este impulso, te permitirá alcanzar tus objetivos de forma acelerada y efectiva.
PISCIS: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin