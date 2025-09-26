Horóscopo del 26 septiembre: Es tiempo de saber si tu relación amorosa es pasajera

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo de tu entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: Estás muy triste, el día de hoy estás complicado por una oposición con la Luna, que te entrega energías negativas, que se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo, tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar, lo bella que es la vida.

GÉMINIS: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CÁNCER: Júpiter transita por tu signo, irradiando protección divina y abriendo los caminos hacia la prosperidad y la abundancia. Este es un tiempo sagrado: no dejes que su energía se disipe. Camina con firmeza, sin perder el rumbo ni apagar el ritmo de tu evolución. Al conectar con esta frecuencia, el flujo energético se armoniza, facilitando tus logros y acercándote con mayor facilidad a tus metas. La clave está en el agradecimiento.

LEO: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación, no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente, te encuentras muy afectado, al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

VIRGO: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus, está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone que a estas alturas de tu vida debes lograr una relación amorosa estable y segura.

LIBRA: Es el momento ideal para apoyarte en el diálogo, la empatía y un trato respetuoso. Estás recibiendo la valiosa ayuda de Mercurio, que te favorece con un trígono activo. Esta energía es sumamente positiva para resolver conflictos y avanzar con mayor facilidad hacia tus metas. Recuerda que la comunicación es una herramienta poderosa, cuando se usa con conciencia y claridad. Mantenla siempre de tu lado.

ESCORPIO: La Luna, se encuentra pasando por tu signo astrológico. Quizás te encuentres muy triste y melancólico por todo lo que ha sucedido en el pasado. Es importante cambiar de estado de ánimo y polarizar esas emociones. Deja atrás toda situación negativa y mira de frente el futuro que se avecina. Abraza las energías positivas que están por llegar a tu vida y bendice con agradecimiento tu nuevo camino, lleno de paz interior.

SAGITARIO: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo, te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta, para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos, están para solucionarlo y no para ignorarlos. No dejes que se acumulen por años, hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

CAPRICORNIO: El planeta Marte, se conjuga en una sola energía positiva a través de un sextil. Estás muy contento y feliz por los resultados obtenidos. Gracias a tus acciones precisas, los resultados son extraordinarios. Te felicitamos por los logros obtenidos. Debes seguir adelante y no descuidarte. Es importante, mantener el enfoque en el logro. Estas viviendo muy buenos momentos, llenos de gloria y felicidad.

ACUARIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico, se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedarte mucho tiempo en la gloria. En la vida, se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

PISCIS: Tienes activa una oposición negativa con Venus. Hay que trabajar mejor en tus emociones y definir lo que sientes por ese ser especial que está a tu alrededor. Hay que reflexionar y pensar si esa es la persona adecuada para hacer una vida juntos o simplemente es una pareja más que pasara por tu vida sin importancia. Estas en una situación, que te paraliza y te quita tiempo valioso, distrayéndote y apartándote de tu camino.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

