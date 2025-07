Horóscopo del 27 de julio: Prepárate para vivir un momento sublime

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te abre las puertas hacia dimensiones superiores, donde el diálogo directo con lo divino se vuelve posible. Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines se acercan para acompañarte en esta travesía luminosa. Es una etapa de conexión espiritual elevada, donde tus peticiones más profundas pueden ser escuchadas con atención celestial. Prepárate para vivir un momento sublime, marcado por la entrega, la fe y el amor en su forma más pura.

TAURO: Se presenta una cuadratura negativa con el Sol. Esta influencia te resta energía vital de manera considerable. Quiere decir que no debes malgastar tu vitalidad. Alerta y pendiente de no hacer actividades que te desgasten. Tienes que cuidar todo lo relacionado con tu salud y debes evitar los excesos físicos. Tendrás que hacer un esfuerzo para controlarte y así evitar un colapso energético.

GÉMINIS: Tienes el Sol bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo, es una energía excelente para continuar avanzando. Hoy se abren los caminos en tu vida. Podrás continuar adelante con tus planes, alcanzar las metas de manera más fácil y sencilla. Tienes el apoyo del astro Rey, eso hay que agradecerlo. Lo más difícil quedó atrás.

CÁNCER: Tu planeta regente, la Luna, te está bendiciendo con un sextil positivo para ayudarte a nivelar tus energías y emociones. Es una muy buena energía para comenzar y abrir paso para mantener muy elevadas las energías. La felicidad se conserva con tu espíritu y permite vivir momentos especiales, llenos de alegría con la familia y con los amigos. Es el tiempo de compartir y demostrar el cariño.

LEO: Mercurio retrógrado te bendice y te ofreces la oportunidad para que cierres ciclos con todas las personas que están a tu alrededor que ya forman parte de tu pasado. Requieres dejar atrás a seres que ya no son positivos para ti y ahora te hacen un peso grande que frenan tu desarrollo y avance en la vida. Libérate y bendice el camino de ellos, enfócate más en ti y en tus metas para que puedas lograrlas de manera más segura.

VIRGO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy, bendiciéndote con todo su poder y permitiéndote avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque, para lograr tus metas.

LIBRA: Tienes una oposición negativa con Neptuno. Seguramente en estos momentos sientes que Dios está alejado de ti. Dios jamás se aleja de sus hijos. Necesitas más bien todo lo contrario, unirte más a Dios cada día y crecer en su energía. Es el momento de rectificar tu fe al señor todo poderoso, dueño de este gran Universo. Todo en la Tierra tiene un ¿por qué? y un ¿para qué? Debes preguntarte, ¿qué debo aprender de esta situación?

ESCORPIO: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

SAGITARIO: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

CAPRICORNIO: Tienes que agradecerle mucho a Dios, por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora, el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

ACUARIO: Deberías guardar un poco de silencio y no decir los próximos pasos que tienes pensado hacer con tu vida. Recuerda que tienes en estos momentos una oposición negativa con Mercurio retrógrado. Sigue avanzando, pero con cautela sin especulaciones ni sobre saltos. Evita los chismes y los malos comentarios. Todo llega a su tiempo. Lo importante es tener un plan de acción para luego ejecutarlo y ajustarlo a la realidad.

PISCIS: Debes tener absoluta claridad en lo que deseas para tu vida. Las metas deben estar firmemente trazadas, sin espacio para titubeos. Marte en posición opuesta, te observa con intensidad, empujándote al límite para que no cometas errores. Si actúas con conciencia y rectitud, el Universo te recompensará con dones extraordinarios. Pero si te desvías, la energía se apartará de ti y te sentirás a la deriva. Al final, la decisión siempre está en tus manos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin